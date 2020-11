Francisco Gattorno recuerda los apasionados besos con Angélica Rivera en La dueña

El actor cubano Francisco Gattorno recordó cómo vivió el rodaje de la telenovela La dueña, de 1995, junto a Angélica Rivera y destacó la increíble química que tenía con la ex Primera dama.

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? Aprende a economizar en el súper sin descuidar las necesidades de tu familia

En una conversación con la ahora conductora de Suelta la Sopa, Aylín Mujica, Gattorno confesó, entre muchas cosas, que al lado de Angélica Rivera aprendió a tomar tequila.

“Hicimos una química fantástica”, se sinceró el actor cubano para su compatriota.

Pero Gattorno también dio detalles acerca de los besos de Angélica, luego de que Aylín Mujica le cuestionara: “¿Besaba bien?”

¿Sabes qué soluciones tomar ante problemas de energía?, acá unos tips Evita que tus dispositivos electrónicos se dañen ante las variaciones de niveles de energía eléctrica

“Sí (le gustaron los besos de 'La gaviota’), Angélica siempre tenía un buen aliento. Creo que ella me enseñó a tomar tequila”, resaltó en la entrevista.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

El actor también comentó que en alguna ocasión la llegó a visitar en la entonces residencia presidencial: “La vi cuando estaba de Primera dama y me invitó a la toma de posesión… Nunca llegué a la ‘Casa Blanca’, la vi en Los Pinos”.

Francisco Gattorno no es el único que ha contado su experiencia al trabajar con Angélica Rivera, ya sea en La Dueña u otras producciones de Televisa.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

En una entrevista para el programa Suelta La Sopa, la propia Aylín Mujica admitió que tuvo algunos problemas con Rivera en 1995 luego de que la actriz se diera cuenta de que su personaje iba a tener el mismo estilo y color de cabello que ella en la misma producción, por lo que desde ese momento sintió que Angélica le guardó resentimiento y coraje que se mostró en actitudes posteriores.

“Un día me tocó en el camerino y me dijo ‘sabes qué tienes el cabello igual que yo’. Y yo ‘ay lo siento’. Y en ese momento me hizo un gran favor porque Fabiola (mi personaje) se hizo famosa con unos lentes y unas colitas”, comentó antes de recalcar que después sí se hicieron amigas.

TE RECOMENDAMOS VER