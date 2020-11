Kristal Silva fascina con elegante top de piel de serpiente y pantalones de látex

Desde hace mucho tiempo, Kristal Silva se ha posicionado como una de las celebridades que fascina tanto con su talento como con su buen gusto a la hora de vestir. Su estilo elegante, chic y a la vanguardia le ha permitido un rápido ascenso en el mundo de la moda por lo que cada atuendo y look que muestra, además de introducir al público a las últimas tendencias de cada temporada, es digno de referencia.

Durante este otoño en plena pandemia, la conductora de televisión ha encontrado en el set de grabación de Venga la Alegría, donde actualmente trabaja como presentadora; los demás espacios de TV Azteca y en su acogedor hogar los escenarios ideales para continuar aleccionando a sus admiradores con sus insuperables atuendos, como el que presumió en días recientes en sus redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, la tamaulipeca de 28 años causó furor entre sus más de un millón de seguidores al compartir un par de postales donde luce despampanante modelando un outfit ideal para conquistar con el mejor estilo esta época otoñal.

En esta oportunidad, la estrella que continuamente enamora con sus lecciones de moda deslumbró vistiendo un imponente atuendo de Patricia Boutique compuesto por un elegante y entallado crop top de piel de serpiente con mangas “gigot” y delicado escote corazón combinado con un par de ceñidos leggings de látex negro a la cintura, un prenda en tendencia para esta temporada.

La prescriptora de estilo complementó su sensacional vestuario con un par de botines de gamuza negros; además remató luciendo un beauty look sencillamente espectacular compuesto por un maquillaje que resaltó su mirada, con sombras en tonos tierras y un delineado cat-eye, y en especial sus labios, pintados en un labial mate color carmesí vibrante.

Para finalizar, la exreina de belleza mexicana estilizó su larga cabellera azabache con ondas voluminosas y estructuradas y llevó un solo accesorio para no sobrecargar la apuesta de moda: un par de gigantes pendientes de aro plateados, consiguiendo un balance perfecto.

Las imágenes donde Kristal Silva fanfarroneó su belleza en el atuendo, que no dejó a nadie indiferente, con las mejores poses aprendidas de su experiencia como modelo de inmediato desataron una oleada de reacciones entre sus fans que no pudieron evitar quedar pasmados con lo guapa que lucía en el look orquestado de la mano de sus estilistas.

“Hermosa”, le escribió su amiga y compañera en Venga la alegría Cynthia Rodríguez. Por otro lado, reaccionó a la postal con más de 70 mil ‘likes’ Karin Ontiveros expresando: “Guapísima”. Mientras, por último, Ceci Jurado, la especialista detrás de su peinado, manifestó: “Wow, se ve como lo visualicé”.

Asimismo, otras reacciones fueron:

