Paty Cantú abre su corazón y muestra su vulnerabilidad en La mexicana

En La mexicana, un cúmulo de géneros, estilos, ideas y fusiones, la cantante nacida en Guadalajara, Paty Cantú, muestra su evolución y curiosidad inventiva y artística. Pero más allá, un mosaico en el que el entretenimiento se convierte en un espacio sonoro que reescribe el papel de la mujer dentro del escenario musical actual.

Con letras suaves, pero a la vez contundentes y profundas, el nuevo álbum de la artista que comenzó su carrera musical en en año 2000 con el dueto Lu, expresa una faceta en la vida de la cantante en la que enfrentó miedos e inseguridades, pero a su vez resurgió más consciente de lo que quiere lograr en la industria.

“Desde hace un tiempo venía de un camino de reencontrarme. Estuve mucho tiempo sola y eso me ayudó a enfrentar cosas que sabía debía hacer, como por ejemplo estar sola. Y estoy tranquila porque con todos esos reencuentros reafirmé mi intención de hacer música para tratar de cambiar las cosas, de expresarme libremente, de acompañar la vida de otras personas y robarme su compañía, de sentirme comprendida y hacer sentir a otros acompañados”, reveló la intérprete en una entrevista con Publimetro.

Y es que para la artista de 36 años, es más satisfactorio generar una conexión sólida y genuina con sus fans y a su vez, manifestar sus ideas de empoderamiento femenino, que conseguir premios, likes o números en plataformas digitales.

“Es un año raro donde no se pueden hacer giras, donde no se puede viajar, salir, en el que es complicado para generar ingresos pero lo que sí pude hacer es seguir generando esa compañía, esa intención y no he dejado de sacar música. He estado en cosas que me hacen estar en el presente, con temas que me hacen sentir orgullosa de mis raíces, de mi tierra, con las que he expuesto temas tan importantes como el feminicidio. Eso es lo que quiero hacer en mi carrera, dar voz y mostrar lo que está sucediendo”, detalló.

Cantú describió que el disco está conformado por composiciones hechas desde la vulnerabilidad, pero con un halo de esperanza con vistas hacia mejores tiempos.

“Son letras que tienen un hilo conductor, aunque estén hechas en muchos géneros y con muchos invitados, digo conductor por mostrar vulnerabilidad, pero también mostrar que viene algo mejor. Necesito hablarle a la gente de los que nos hemos mirado al espejo y nos hemos sentido cortos ante las expectativas del trabajo, de los papás, quiero decir que todo se puede superar”.

Más allá de La mexicana

Multifacética. La obra coloca a Paty Cantú como una de las artistas más populares y creativas de Latinoamérica.

La mexicana. En el sencillo que da título al disco Paty Cantú colabora con la rapera mexicana Hispana para construir un himno al hip hop, con mezclas electrónicas y poperas.

Conocerte. Es un tema pop cuya letra celebra a todas las lecciones que da el amor.

La mentirosa. Duero que realiza con Luis Fonsi, en el que ambos cantantes muestran su capacidad vocal y de interpretación. Es el tema principal de la telenovela La mexicana y el güero, protagonizada por Itatí Cantú y Juan Soler.

No hacemos nada. Es una canción de desamor en el que la cantante hace una catarsis emocional con la que seguramente muchos de sus fans se sentirán identificados.

Llévame contigo. Composición en la que Paty diseñó una fusión musical cercana al alt

rock.

Cuando vuelvas. En este tema la intérprete logró fusionar el pop, la electrónica y la música country. Es un ejemplo de su capacidad multifacética.

Te ha pasado. Es una canción inédita que además de contar con la participación de Pitizion y Camila Fernández, marca el lanzamiento del álbum. Se trata de un corte semi acústico que ayuda a conectar con las emociones más profundas.

Hoy no. Muestra la solidez discursiva de la cantante, en el que también muestra su habilidad para fusionar distintos géneros. En este tema hace una exploración por la música de los 70.

Mírame. En esta canción destacan los teclados con una voz y fuerza interpretativa que pone de manifiesto las creencias de Paty.

Ansiedad. Es un guiño al country con arreglos realizados con objetos cotidianos.

No lo sé. Es un coqueteo con el trap y el reguetón en el que la artista da rienda suelta a su expresividad característica y lleva a recorrer un camino de grandes emociones.

