Aquí te revelamos algunas curiosidades que quizás desconocías de la serie This is us

El estreno de la quinta temporada de la serie This is us llegó con todo, sobre todo con la polémica reacción de parte de algunos de sus seguidores quienes no vieron con buenos ojos que se tocara el tema de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que sus fieles seguidores sigan de cerca esta trama que semana a semana remueve las emociones tras las situaciones tan reales que se plantean.

Por eso, aquí te presentamos algunas curiosidades que quizás desconocías y que forman parte de la esencia y éxito de esta trama creada por Dan Fogelman.

Los fans de la familia Pearson no dejan de sorprenderse e identificarse con cada uno de sus integrantes, pues cada uno de ellos posee una carga dramática tan real que ha sido una de las claves para que esta trama se haya ganado el cariño de los televidentes. Sin embargo, hay aspectos que quizás desconocías de esta producción y que aquí te revelamos:

La serie poseía otro nombre. Fogelman había pensado llamarla Treinta y seis, haciendo alusión a la edad de sus protagonistas, pero luego pensó en que no quería encasillar ni limitar esta trama.

La actriz más joven y versátil. Mandy Moore tiene 34 años, es la más joven de todo el elenco y es la que ha mostrado versiones de adolescencia y adultez durante todas las temporadas. Es decir, que su talento y carisma es adaptable a todos los momentos de la serie.

Celebración icónica. En el inicio de todas la temporadas siempre se muestra a los hermanos Kevin, Kate y Randall celebrando su cumpleaños, de esta manera se ha creado una especie de clásico o buen augurio tanto para los espectadores como para sus realizadores.

Iba a ser solo una película. Inicialmente Fogelman había pensado en llevar esta historia a la gran pantalla, pero luego decidió darle un vuelco a la trama y optó por dividirla en varias temporadas con las que pudiera mostrar más de cerca la realidad y cotidianidad de esta familia que se ha ganado el cariño del público.

