Ellos fueron los ganadores de American Music Awards 2020

La música ha sido uno de los sectores que más se han visto afectados por la pandemia, debido a que todos los espectáculo en vivo han tenido que parar, y aún no se ve una fecha clara para que todo vuelva a la normalidad, es por eso que la gala American Music Awards de este año se volvió aún más especial.

Justin Bieber fue el encargado de abir la gala con Holy, y su más reciente colaboración junto a Shawn Mendes, Monster, así comenzó la noche, donde se pudo disfrutar de un desfile de celebridades que incluyeron Billie Eilish, Bad Bunny, Jennifer López, Maluma, entre otros

Estos fueron los ganadores:

Artista del año:

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Artista nuevo del año:

Doja Cat

Colaboración del año:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion: "WAP"

DaBaby ft. Roddy Ricch: "Rockstar"

Dan + Shay with Justin Bieber: "10,000 Hours"

Lady Gaga & Ariana Grande: "Rain On Me"

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé: "Savage Remix"

Artista Social Favorito:

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Video Musical Favorito:

Doja Cat “Say So”

Future ft. Drake “Life is Good”

Lady Gaga y Ariana Grande “Rain On Me”

Taylor Swift "Cardigan"

The Weeknd “Blinding Lights”

Artista Masculino Favorito (Pop-Rock):

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista Femenina Favorita (Pop-Rock):

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dúo o Grupo Favorito (Pop-Rock):

BTS

Album Favorito (Pop-Rock):

Harry Styles “Fine line”

Taylor Swift “Folklore”

The Weeknd “After Hours”

Canción Favorita (Pop-Rock):

Dua Lipa "Don't Start Now"

Artista Masculino Favorito (Country):

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Femenina Favorita (Country):

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Dúo o Grupo Favorito (Country):

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Album Favorito (Country):

Luke Combs "What you see is what you get"

Blake Shelton "Fully loaded: God´s country"

Morgan Wallen "If I know me"

Canción Favorita (Country):

Dan + Shay con Justin Bieber “10,000 Hours”

Artista Masculino Favorito (rap/hip-hop):

DaBaby

Jugo WRLD

Roddy Ricch

Artista Femenina Favorita (rap/hip-hop):

Cardi B

Nicki Minaj

Semental Megan Thee

Álbum Favorito (rap/hip-hop):

Lil Baby, "My turn"

Lil Uzi Vert "Eternal atake"

Roddy Ricch "Please excuse me for being antisocial"

Canción Favorita (rap/hip-hop):

Cardi B ft Megan Thee Stallion “WAP”

Artista Masculino Favorito (soul/R&G):

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista Femenina Favorita (soul/R&B):

Doja Cat

Álbum Favorito (soul/R&B):

The Weeknd “After Hours”

Canción Favorita (soul/R&G):

The Weeknd “Heartless”

Artista Masculino Favorito (Latino):

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Femenina Favorita (Latina):

Becky G

Álbum Favorito (Latino):

Anuel AA “Emmanuel”

Bad Bunny “Las que no iban a salir”

Bad Bunny “YHLQMDLG”

Canción Favorita (Latina):

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas XJ Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G y Nicki Minaj “Tusa”

Artista Favorito (Rock alternativo):

Billie Eilish

Tame Impala

Veintiún pilotos

Arista Favorito (adulto contemporáneo):

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista Favorito (inspiración contemporánea):

Lauren Daigle

KING & COUNTRY

Kanye West

Artista Favorito (Música de Baile Electrónica):

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Banda Sonora Favorita (Soundtrack):

Birds of Prey: The Album

Congelado II

Trolls: World Tour