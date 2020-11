American Music Awards 2020: así lucen los famosos en la premiación

Los American Music Awards son de los premios más esperados del año, los cuales galardonan lo mejor de la música y en esta edición 2020 cuentan con presentaciones de artistas como Justin Bieber, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Bad Bunny, entre otros, quienes interpretarán algunos de sus grandes éxitos. Pero antes de la ceremonia, las celebridades posaron para las cámaras con sus mejores atuendos.

La entrega se lleva a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, donde diversos famosos han presumido sus mejores "looks" tal es el caso de Jennifer Lopez, quien impactó con un atuendo en color plata, que resalta sus atributos físicos. Cabe destacar que JLo es una de las artistas más esperadas esta noche, pues ofrecerá una presentación junto a Maluma.

La ceremonia cuenta con diversas nominaciones en categorías como Artista del año, en la que se compiten Justin Bieber, Post Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift, The Weeknd; así como Colaboración del año en a que se encuentran temas como Rain on me de Lady Gaga con Ariana Grande, 10, 000 hours de Justin Bieber y Dan + Shaw, entre otras.

The weekend is almost over but @TheWeeknd is just getting started. Who else saw that world premiere of "Save Your Tears"?! #AMAs pic.twitter.com/W1IGsKYwRK — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly también robaron cámara previo a la ceremonia.

La cantante británica de 25 años de edad Dua Lipa logró cautivar con un vestido que hace alusión al océano con estrellas de mar.

. @AMAs LEVITATING LIVE FROM THE ROYAL ALBERT HALL, LONDON 🚀✨‼️ DON’T MISS TONIGHT ON 8/7C ABC // shot by Pixie Levinson pic.twitter.com/YzkLbHlNgn — DUA LIPA (@DUALIPA) November 22, 2020

El colombiano Maluma también se hizo presente en la ceremonia de los American Musica Awards.

It's going down down baby! @Nelly_Mo is here and ready to perform tonight. #AMAs pic.twitter.com/wnYabhC0ez — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Katy Perry reaparece en los premios AMAs La cantante regresa a los escenarios luego de tener a su hija Daisy.

