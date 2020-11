J Balvin presume sus diferentes personalidades

J Balvin ha demostrado diferentes etapas de su vida a lo largo de 2020. Primero, el cantante colombiano hizo publica la noticia de su trastorno de ansiedad, con el que ha tenido que vivir por muchos años.

El compositor de canciones como: Con altura; Bonita; Indeciso; entre otras. Aseguró que el trastorno de ansiedad es una enfermedad que se desarrolla lentamente a nivel cerebral. Y que en su caso y el de muchos otros, puede empezar durante la adolescencia.

La figura del género urbano muestra sus batallas internas, pero siempre con una dosis de humor.

Así lo hizo este fin de semana, cuando publicó una serie de fotografías, en las que muestra sus facetas como actor con el uso de algunos disfraces que sorprendieron a sus seguidores.

"Mi nietos dirán, diablo que duro era mi abuelo", escribió el cantante al subir una imagen de un hombre canoso y con larga barba".



Los seguidores no pudieron evitar algunos comentarios: "Cuando por fin se termina el Corona Virus y dejan a uno salir", "Sugar daddy o Santa después del 2020", "José que sigas mejorando¡. Estarás en mis oraciones", "Pablo Escobar de viejo", "Que viejito más hermoso".

Más allá del éxito, el dinero, la fama, los conciertos y los reconocimientos, J Balvin decide llevar sus enfermedades con buen humor.

En otra publicación, donde aparece el artista urbano con una peluca rubia adelantó:" Un tipo serio José, tal cual cómo me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow".

"Sin pelo por fa jajajajahaha", escribió Yuri; mientras otros comentaron: "Justin Bieber se puso raro, no?", "Veo que alguien necesita hablar con el manager del lugar", "El niño bueno, ajajjajajaja", "Tan bello en todas tus facetas".



Hace unos días, la estrella de reguetón colombiano José Álvaro Osorio, mejor conocido como J Balvin fue reconocido por la organización internacional Guinness World Records, luego de que recibiera el mayor número de nominaciones a los Latin Grammy en un solo año.

J Balvin hace historia en la música y lo distinguen con un récord Guinness El cantante no es ajeno a los récord Guinness, en 2017 recibió uno más por su canción Ginza

