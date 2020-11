¡Fuego! JLo y Maluma prenden los AMAs 2020 con sexy presentación

Jennifer Lopez y Maluma lograron sorprender con su presentación en la edición 2020 de los American Music Awards al interpretar los temas "Pa' ti" + "Lonely".

Esta edición de los AMAs se llevó a cabo en el Microsoft Theater de Los Ángeles, donde diversos artistas como Justin Bieber, Billie Eilish, Shawn Mendes, Dua Lipa, Katy Perry entre otros interpretaron algunos de sus éxitos. Además, el cantante canadiense The Weeknd causó polémica al aparecer con el rostro vendado.

Pero, sin duda, los que lograron prender fuego en el escenario fueron la cantante originaria de Nueva York, Jennifer Lopez y el colombiano, Maluma al mostrarse más cercanos que nunca con una sensual interpretación, que también dio de qué hablar en redes sociales.

Cabe destacar que Jennifer López y Maluma dieron a conocer el videoclip de "Pa' ti" + "Lonely" en septiembre de este año y ya cuenta con 53 millones de visualizaciones en YouTube.

There are no words. Only fire emojis.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@JLo x @maluma x #AMAs pic.twitter.com/2Ur6O9FfiW

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020