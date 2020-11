Monstruosamente solo logra salir de la oscuridad con Andrés Montiel y Eréndira Ibarra

Después de un largo camino que recorrió Monstruosamente solo para su estreno, la cinta tapatía llega a la pantalla grande, luego de siete años de haber finalizado su rodaje, como parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

En Monstruosamente solo participan Eréndira Ibarra, Andrés Montiel, Camila Selser, Pablo Abitia, Santiago Zenteno y la participación especial de Joaquín Cosío como la voz de Moncho.

“Es la ópera prima de Enrique Cruz, quien me parece que es un director, que tiene a la misma vez una virtud y defecto, pues pienso que no dimensionó que iba a ser tan complicada la parte de postproducción, pero su virtud fue que se arriesgó a hacerla. Siento que es una virtud de los cineastas que van empezando a arriesgarse en terrenos como el caso de esta película, que es animación digital con actores, que creo yo, no se había intentado en el cine mexicano en mucho tiempo. Por eso fue complicada la postproducción, donde cerca de 200 personas trabajaron en la animación”, señaló Andrés Montiel, protagonista del filme.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

Joaquín Cosío hace la voz del Moncho, el monstruo imaginario en la cinta.

“Es un personaje muy entrañable, que me permitió jugar en mi profesión. La historia es muy emotiva, por eso hay que verla con toda la familia”.

Monstruosamente solo es una comedia mexicana, dirigida por Enrique Cruz que cuenta la historia de Santiago (Andrés Montiel), un diseñador de arte para videojuegos, que tras verse abandonado por el amor de su vida, abatido, decide enclaustrarse en su departamento. En total depresión, se aleja de amigos y familia para enfrentar su duelo solo.



Publicidad



Santi no podrá evitar recibir ayuda de la gente que lo aprecia, aunque esta se dé en conversaciones a través de puertas, teléfonos y videochats. Sufrirá el inevitable proceso de superar una gran pérdida, al principio solo, pero todos a su alrededor, amigos, familia e incluso un monstruo imaginario de su infancia, colaborarán para que tenga el valor de retomar su vida, seguir adelante y reconocer, que en él mismo, está las solución de su soledad.

“No es una historia que caduque pronto, porque todos estamos de alguna manera conectados con el tema de la soledad, pero el ser humano necesita el contacto con otro ser humano, eso enfatiza mucho la película desde la comedia, pero la reflexión va por ahí. Eréndira está filmando en Alemania, ni más ni menos, que Matrix 4, pero en Guadalajara estarán Joaquín Cosío, Santiago Zenteno, el director y yo", adelantó Andrés Montiel sobre las funciones de la cinta en Guadalajara.



Publicidad



Andrés Montiel, de estreno

El actor estrenará Monstruosamente solo, la película donde interpreta el personaje de Santiago junto a Erendira Ibarra y Almas rotas, donde protagoniza.

Comienza rodaje de Monstruosamente solo en Chapala

"Alas rotas se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Morelia, así que tengo entendido que va el año que entra al Festival de Tequila, además del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

¿Cuándo y dónde verla?

23 de noviembre a las 16:10 horas en la Cineteca FICG; el 26 de noviembre a las 15:00 horas en el Cineforo de la UdeG.

Joaquín Cosío afirma que la narrativa del narco ya se está agotando en la pantalla Estrenará la cinta Monstruosa­mente solo en el FICG, donde hace la voz del personaje animado de Moncho.

¿De qué trata?

Santiago, abandonado por el amor de su vida, se enclaustra en su departamento con el deseo de estar solo. Sin poder evitar la visita de amigos y familiares, se comportará sarcástico e hiriente con todos los que lo aprecian.

En su soledad, se topará con su propio monstruo, su conciencia materializada en un ser regordete y dicharachero, que lo confronta sin compadecerlo, evidenciando al ser egoísta en el que se ha convertido.

Él le hará ver cómo los pequeños detalles de la convivencia diaria, así como consolidan grandes amores y amistades entrañables, los pueden romper.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: