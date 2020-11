Recuerda las parejas de telenovela más notables que ha tenido Fernando Colunga

Aunque Fernando Colunga desde siempre ha guardado su vida sentimental con sumo hermetismo, en la pantalla chica, donde lleva más de veinte años de notable trayectoria artística, el cotizado galán ha protagonizado algunos de los romances más emblemáticos en la historia de la televisión mexicana.

"Con los labios sangrantes": Así fueron los besos de Fernando Colunga y Edith González en “Nunca te olvidaré” Los actores contaron la divertida anécdota en una entrevista.

Desde su debut en los melodramas en los años 90, el histrión ha trabajado con algunas de las actrices más reconocidas y queridas por el público para llevar hasta los hogares historias de amor entrañables en la piel de numerosos personajes, como siempre demostrando un gran profesionalismo.

Sin embargo, el intérprete ha tenido algunas parejas de telenovela con las que más que un impecable trabajo, han saltado chispas y derrochado una química innegable que han hecho suspirar a la audiencia desde su estreno en la pantalla hasta la fecha. Recuerda quiénes son.

Las parejas de telenovela más memorables de Fernando Colunga

En la actualidad Fernando Colunga lleva ya algún tiempo alejado de la pantalla, pero los noviazgos de ficción que ha actuado con muchas de las estrella más admiradas de las telenovelas lo han inmortalizado como el galán de galanes. Además, los proyectos en los que ha participado han sido todos megaéxitos televisivos que se siguen retransmitiendo con una gran recepción, por lo que aunque esté alejado del medio, sigue enamorando sin parar con su carisma, galanura e impecable actuación.

A continuación, te mostramos quiénes han sido las parejas más memorables que ha tenido el histrión frente a los televidentes de México y el mundo:

Thalía

Una de las parejas que sin duda ha derretido a espectadores desde su estreno en la televisión fue la que formaron Fernando Colunga y Thalía hace 25 años en María, la del barrio, uno de los más exitosos melodramas de todos los tiempos donde él encarnó a ‘Luis Fernando de la Vega’ y la cantante, por supuesto, a ‘María’.

La producción de Angelli Nesma fue muy importante para el histrión pues se trató de su primer papel protagónico luego de llevar varios años picando piedra en el medio artístico. Por su gran interpretación, en ese entonces se comenzó a especular que el romance de la pantalla ocurría también en la vida real.

Aunque ninguno se pronunció nunca al respecto, hace algunos meses la también actriz del melodrama Yulianna Peniche aseveró que ambos sí tenían una relación en ese entonces y se veían “muy enamorados”, pero a la mamá de la intérprete de ¿A quién le importa? no le gustaba el galán para su hija.

Leticia Calderón

Con la primera actriz Leticia Calderón, el ahora actor de 54 años encabezó una de las más memorables historias de amor en Esmeralda. La pareja acaparó el gusto del público y se ha tatuado en la mente y corazón de los telespectadores que no se pierden las repeticiones del relato por la televisión.

Sin embargo, a Calderón no le gustó el final feliz que tuvo este par en esta trama y no por Colunga, sino porque no estaba de acuerdo con el hecho de que su personaje se quedara con quien le había causado tantos desaires.

Gaby Spanic

Asimismo, en el año 1998, Colunga enamoró a la audiencia interpretando a 'Carlos Daniel Bracho' en La usurpadora, una historia donde hizo una doble pareja inolvidable con la actriz venezolana Gaby Spanic.

Aracely Arámbula

Y dos años más tarde, el histrión desparramó magia y complicidad con la entonces joven actriz Aracely Arámbula encabezando una entrañable historia de amor en Abrázame muy fuerte, telenovela donde él dio vida a ‘Carlos Manuel’ y ella, a ‘María del Carmen’.

Durante las grabaciones de esta historia, Colunga se portó como todo un héroe al salvar a Aracely de ser arrastrada por la corriente de una cascada mientras rodaban algunas escenas.

“Pensé que sí nos íbamos los dos”: Fernando Colunga le salvó la vida a Aracely Arámbula durante el rodaje de “Abrázame muy fuerte” El exitoso melodrama emitió su capítulo final en 2001.

Este par de actores tenía una razón para la química que tenían en pantalla y es que en aquella época sostuvieron un tierno noviazgo del que poco se supo pues ambos se han caracterizado por llevar su vida personal al margen de su trabajo.

Adela Noriega

Un poco después, en 2003, conformó de nueva cuenta una pareja completamente entrañable con Adela Noriega cuando ambos protagonizaron la exitosa telenovela Amor real.

Susana González

Mientras, cuatro años más tarde del derroche de miel que llevó a la pantalla con Noriega, Fernando se encontró con Susana González para actuar juntos un idilio sempiterno en el corazón de los televidentes dentro del también melodrama de época Pasión.

Esta pareja arrasó entre la audiencia y se convirtieron en una de las favoritas del público. De hecho, tanto fue lo que gustaron que en 2015 repitieron como pareja de ficción en la telenovela Pasión y poder.

Silvia Navarro

De igual forma, Fernando conquistó en el año 2008 de la mano de Silvia Navarro en el exitoso teledrama Mañana es para siempre, donde ambos constituyeron una hermosa relación ficticia.

Blanca Soto

En el año 2012, Colunga estelarizó Porque el amor manda, otra historia más donde cautivó con el romance que encabezó, esta vez, junto a Blanca Soto. En esta ocasión, el amor no se quedó en los foros sino que logró traspasar las pantallas hasta la vida real; sin embargo, una vez más, el idilio se manejó con discreción.

Al respecto, Carmen Salinas habló en 2013 para confirmar que Cupido flechó a los protagonistas en el set de la producción. “No es novedad, ya andaban desde la novela. Sí están juntos. Soltera ella y soltero él, ¿por qué no?”, dijo la actriz de primer nivel según reseñó TVyNovelas.

Lucero

Fernando Colunga y Lucero son otra de las parejas de ficción favoritas de los televidentes. Ambos han trabajado juntos en dos ocasiones: la primera vez fue en la producción de Carla Estrada Alborada.

Mientras, la segunda, fue en Soy tu dueña, donde tuvieron una química insuperable que empujó al melodrama a convertirse en uno de los más exitosos pese a tratarse de un remake de La dueña.

También te puede interesar: