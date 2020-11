¿Por qué The Weeknd aparece vendado en los AMAs 2020? ¡Esto le pasó!

The Weeknd es uno de los artistas favoritos de la edición 2020 de los America Music Awards, pues cuenta con ocho nominaciones incluyendo Artista del año, Video de música favorito, Artista masculino favorito, Álbum favorito, entre otros. Pero en esta ocasión, el artista canadiense sorprendió al aparecer con el rostro cubierto al recibir su primer premio de la noche, por lo que su nombre se volvió tendencia en redes sociales y los "memes" no se hicieron esperar.

El intérprete de canciones como Blinding lights, Starboy, In your eyes, entre otras recibió su galardón con el rostro vendado como si hubiera tenido un accidente. Lo cierto es que The Weeknd no se encuentra herido, pues únicamente continúa con el concepto de su reciente disco llamado After hours, así como del videoclip de la canción Blinding lights, el cual ya cuenta con más 288 millones de visualizaciones en YouTube.

The weekend is almost over but @TheWeeknd is just getting started. Who else saw that world premiere of "Save Your Tears"?! #AMAs pic.twitter.com/W1IGsKYwRK — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

Cabe destacar que en el video, The Weeknd es golpeado por dos hombres en un club nocturno, por lo que termina herido y sangrando. Por lo que quiso mantener la esencia del clip y lucir de esta forma en los American Music Awards 2020.

A este grado estoy casi seguro que The weeknd se presentará en los Grammy’s en coma

#AMAs pic.twitter.com/ROeJ40UQaf — Yenuhan C. (@YenuhanC) November 23, 2020

Pero no es la primera vez que el cantante aparece herido en público, pues también en los premios MTV VMAS impactó al acudir con diversas heridas en el rostro.

Sin embargo, cientos de espectadores de los AMAs 2020 se sorprendieron al ver al cantante así y comenzaron a compartir imágenes, videos y "memes" al respecto.

Nadie: Absolutamente nadie: the weeknd llegando a los AMAs: pic.twitter.com/OufyRtI9ID — Robert 😷 🇻🇪 (@Robregon21) November 23, 2020

The Weeknd llegando a las próximas premiaciones. pic.twitter.com/dH2LtlsOG3 — 𝐕𝐚𝐚𝐥. (@StateOfVaal) November 23, 2020

