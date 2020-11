'No podía hablar, traje oxígeno': Apio Quijano revela que tiene Covid-19

El integrante de Kabah y fashion blogger Apio Quijano dio a conocer que tuvo Covid-19 con síntomas muy fuertes y una carga viral muy alta, por lo que tuvo que estar en recuperación durante varios días, razón por la que estuvo desparecido en redes sociales y no se presentó al programa Todos quieren fama.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Apio Quijano contó los detalles de su experiencia con el Covid-19.

"Estuve desaparecido porque efectivamente el Covid me atacó y no me atacó de una forma noble, mi carga viral fue sumamente alta, entonces estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno, suero y nada más les quiero pasar este mensaje porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes", mencionó Apio, quien actualmente también participa como observador en el programa Todos quieren fama, que conduce Roger González.

Tras esta amarga experiencia, Apio Quijano destacó que ya está de salida, pues va mejorando con el paso de los días.

"Pronto, ya muy pronto estaré en Todos quieren fama con todos ustedes, pronto esteré con Kabah con los shows que tenemos pendientes. Es difícil esta enfermedad, es muy complicada y les pido que se cuiden, que cuiden a los suyos y que tomen esto en serio", dijo el cantante.

¿Sabes qué soluciones tomar ante problemas de energía?, acá unos tips Evita que tus dispositivos electrónicos se dañen ante las variaciones de niveles de energía eléctrica

Asimismo enfatizó que, aunque es una persona que hace ejercicio todos los días, que no fuma y que se alimenta bien, tuvo síntomas muy fuertes. "Caí y caí muy bajo. Les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes", comentó. Además le agradeció a su hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarlo.

Daniela Magún niega noviazgo con Alex de Magneto La cantante se alista para su concierto de Halloween junto a Kabah este 30 de octubre en el Parque Bicentenario

También puedes ver: