Te decimos quién fue el cuarto eliminado de Masterchef México 2020

Sorprendidos ante la eliminación de Cuauhtémoc Blanco Jr. Así quedaron los televidentes de Masterchef México 2020 quienes no imaginaron que él sería el cuarto eliminado de la competencia gastronómica que cada vez se pone más tensa, exigente e inesperada.

El jurado conformado por Betty Vásquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo son cada vez más implacables con sus evaluaciones y una muestra de ello es que el hijo del exjugador y ahora gobernador de Morelos tuvo que decir adiós sin mirar atrás, pese a que el público lo veía como uno de los favoritos del reality.

¿Quién fue el cuarto eliminado de Masterchef México 2020?

Cuauhtémoc Blanco Jr. siempre mantuvo una participación impecable, pero en el último reto, éste no dio la talla, tanto que los jueces no tuvieron contemplación ante las críticas que le hicieron a su plato que estaba conformado por unas costillas de cerdo aderezado con adobo y decidió llamar "Asado de bodas".

A criterio de los chefs, esta receta no cumplió con las exigencias propias del avance del programa y lo que le mereció la salida del programa es que su carne estaba muy dura, debido a que no cumplía con los tiempos de cocción adecuados y además poseía un desbalance en los sabores, ya que no estuvo bien condimentada.

Con esto, se evidencia que cada vez más los evaluadores serán más exigentes y no permitirán que los cocineros cometan errores básicos como el no controlar o manejar la cocción o elaboración de cada plato. A su salida Cuauhtémoc Jr agradeció por la oportunidad de estar en el programa, se quitó el delantal y se despidió de sus compañeros.

