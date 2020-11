Andy Rodríguez se integra como productora de 'Hoy' ¡Aclara conflicto con Galilea Montijo!

Andrea Rodríguez se integró de nueva cuenta al programa Hoy como productora luego del fallecimiento de su hermana Magda Rodríguez el pasado 1 de noviembre. Pero Andrea no fue la única que regresó al matutino, pues este lunes también se pudo ver a Galilea Montijo, Andrea Escalona y Lambda García, quienes se habían ausentado de la emisión por dar positivo a Covid-19.

Pero algo que ha llamó la atención fue que antes de iniciar el programa, Andrea Rodríguez se acercó a los conductores y mostró su entusiasmo por volver al matutino. "Ya estamos casi todo el equipo junto, mírenlos qué bonitos, ya estamos casi todos juntitos", dijo la productora por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

Por lo que también aprovechó el momento para despejar los rumores sobre un conflicto con Galilea Montijo. "Para que vean que sí me quieres Gali", mencionó Andrea Rodríguez mientras Galilea la abraza. Pero la afirmación de Rodríguez sorprendió a Galilea, quien la cuestionó "¿por qué dicen que no te quiero?".

Tanto la productora como la conductora mostraron la buena relación que mantienen. Sin embargo, de acuerdo con el programa Chisme No Like, con quien realmente Galilea Montijo no mantiene una buena relación es con Andres Escalona.

Por su parte Andrea Escalona se mostró muy positiva durante la emisión y recordó a su madre Magda Rodríguez antes de iniciar el programa.

