Poncho De Nigris acomoda su vida para divertirse y no causar problemas

Poncho De Nigris es un hombre que no le gusta perder el tiempo, porque dice que se pasa demasiado rápido la vida para detenerse sin sentido. Su camino ha tomado un nuevo rumbo con las redes sociales, donde se ha convertido en un personaje que tiene una manera particular de hacer y decir las cosas.

“Ya entendí la vida, porque tienes que estar estudiando la vida para tratar de entenderla y pasártela bien. Antes no entendía muchas cosas, pero ya que las entiendes disfrutas todo, ahora estoy más relajado”, dijo Poncho De Nigris.

El regio estuvo de visita en Guadalajara para presentar la cinta Así crecí, en la que tuvo una participación especial y adelantó los proyectos que tiene a corto plazo, como una nueva canción que lanzará el 17 de diciembre.

“El 17 de diciembre salimos con una canción que se va a llama Peligro, una canción que vamos a hacer un arreglo de una que salió en los ochentas y la trae de moda el Lobo Vázquez, que hizo viral el señor bailando, así que lo invitamos a que bailara en el video… la canción está bien matona. Están funcionando bien las canciones, seguimos subiendo contenidos en redes y el reality de la familia”.

Polémica familiar

El conductor habló de la polémica que envuelva a su familia, sobre todo la relación entre su mamá y esposa.

“Tenemos problemas como cualquier familia. Discuto con mi hermano, con mi mamá que tiene 120 mil seguidores, los reporteros la pican por mensajes directos y habla lo que siente. Al principio me generaba mucho molestia, ahorita ya no siento mucho, los haters que me tiran caca ya no lo siento, es como ofenderte de los comentarios de la gente que no conoces, que te ofende y tira mala onda, ya pasamos por eso”.

Añadió, “que se aliviane la que se tenga que alivianar para estar todos bien en familia, que es lo más importante, porque cada cabeza es un mundo. Yo estoy bien loco también, pero trato de pasármela bien, disfrutar la vida, no meterme con nadie, no causar problemas y la gente que causa problemas, sea quien sea, no la quiero tan cerca”.

Durante su estancia en Guadalajara, Poncho celebró con Alejandro Fernández su Latin Grammy y reveló que pasó con ese tema que grabarían juntos.

“Es cotorreo, porque no lo deja la disquera, pero podemos hacer TikTok, él no se presta a eso con nadie, peo somos buenos amigos y es buena onda”.

"Arreglitos" físicos

"Me acabo de operar los ojos, me quedaron bien bonitos [risas], ya estamos viendo si también nos ponemos pelo. Cuando eres guapo te tiene que quedar bien, pero si hay algo bien importante que yo muchas veces no mido el miedo, no mido el peligro y la neta puedes quedar mal con una cirugía. Me veía en el espejo y ya me veía con el ojo caído, viejo y me daba coraje. Me decía cómo chingados ya se está acabando esto tan rápido, se está pasando muy rápido y quiero disfrutarlo. Voy a envejecer, pero voy a ser un viejo muy guapo, pero un año que te estreses y te haces viejo”, compartió De Nigris.



Empresario

Poncho de Nigris decidió emprender un negocio de comida en Monterrey.

"Inauguramos un negocio de enchiladas en Monterrey y está siendo un súper éxito a lo mejor por las redes sociales, pero las enchiladas están bien ricas y la gente ya se quedó; así que nos está yendo muy bien con ese negocio, la apuesta para 2021 es queremos vender franquicias en la República Mexicana".

