Fans sospechan que Rihanna formará parte del elenco de Black Panther 2: Aquí los detalles

La tan esperada película del Universo Marvel, Black Panther 2 cada vez más va generando ansias entre los seguidores quienes buscan descubrir detalles de lo que vendrá en esta entrega. Y más cuando se corrió el rumor de que la cantante Rihanna se estaría sumando al elenco de esta segunda entrega de esta película que se comenzará a rodar en 2021.

Al elenco de Black Panther 2 podría sumarse la cantante Rihanna

La información corrió como pólvora en las redes sociales, luego de que un fan "googleara" sobre esta película para encontrar alguna novedad que le permitiera conocer algún adelanto y para su sorpresa lo encontró. Pues éste descubrió que en el listado de actores que se sumaran a esta entrega se encuentra el nombre de la intérprete de "Umbrella".

Sin embargo, muy a pesar que esta noticia colmó de emoción a los seguidores de la polémica cantante, también es cierto que esto no es factible debido a que Rihanna se encuentra de lleno en sus producciones musicales, además los realizadores están reescribiendo está historia luego de la muerte de su protagonista

Chadwick Boseman quien dejó un gran vacío, tanto que hasta se replanteó la idea de no darle continuidad a la trama.

Es por ello que aún no se tienen detalles concretos de quiénes formarán parte de esta entrega que podría ser estrenada en 2022. El que se haya colado esta noticia, no es de extrañar, porque evidentemente el nombre de Rihanna aparece en la búsqueda de la página, pero no está vinculada a información real de su participación. Solo queda esperar que avancen las reuniones creativas y se desarrolle información real sobre el elenco oficial de Black Panther 2.

