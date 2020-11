Edith Márquez lleva su música y sensibilidad al reclusorio femenil de Jalisco

Edith Márquez ha realizado varias visitas este año a Guadalajara, la última fue durante el Grito de Independencia, donde cantó algunas canciones para la ceremonia virtual. La cantante mexicana regresó a la ciudad para visitar el Reclusorio femenil de Puente Grande, Jalisco, donde convivió con las internas.

“Vine al Reclusorio femenil porque hay personas que no han sido visitadas y creo que la música es un medio de comunicación muy especial y sensible. Mi público siempre ha sido muy dirigido a las mujeres, por lo que quise compartir algunos momentos con ellas, sabiendo además ,que había un curso de belleza donde están muy ilusionadas; aparte en una época muy sensible, como lo es la Navidad”, dijo Edith Márquez.

La cantante interpretó algunas canciones y convivió con las mujeres que habitan en el lugar: “Hay mucha empatía, porque a final del día todos somos iguales y todos tenemos la misma capacidad de equivocarnos, así como tener una segunda oportunidad”.



Edith Márquez durante su breve visita a la ciudad adelantó sus nuevos proyectos.

“Ya no hay disco como tal, porque ya salen solo tema por tema, pero vienen ocho canciones que ya tengo grabadas, que me tienen muy emocionada y la primera va a salir en enero. Mi música va dirigida a mi público cautivo, pero también a una generación más joven”.

Con algunos planes para la televisión, que aún no puede adelantar, la también actriz reflexiona sobre el año que está por terminar.

"Lo que sigue es reactivar todas la emociones que tiene México, porque creo que después de todo lo que hemos vivido, de alguna forma hay cosas positivas que nos ha dejado. Termino el año con la familia, siempre me iba todo diciembre de vacaciones, pero dadas las circunstancias pasaremos las fiestas en casa, porque si algo nos han enseñado la pandemia, como decía Facundo Cabral: 'Necesito poco para ser feliz y lo poco que necesito, lo necesito poco', así que

necesitas nada para ser feliz".

Música para nuevas generaciones

Edith Márquez lanzará nuevos sencillos en 2021, pero con una nueva característica.

"El poder abarcar cada vez más público, no solo el que me sigue, sino un público joven que no me había volteado a ver antes, porque -tal vez- el estilo musical o el lenguaje no era precisamente hacia ellos, en esta ocasión, sí lo es".

