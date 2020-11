Galilea Montijo impactó en su regreso a Hoy con un jean de lentejuelas y un maxi blazer elegante

Galilea Montijo vivió momentos de angustia luego de dar positivo al Covid-19, pero ya está completamente sana y recuperada para seguir llevando buena energía al público desde el programa Hoy, al que ya se incorporó después de un par de semanas de ausencia.

Con su sentido del humor característico, Galilea Montijo regresó al foro de Hoy abrazando a sus compañeras Andrea Legarreta y Andrea Escalona, también a Lambda García, ya que los cuatro han superado el coronavirus sin mayores problemas o secuelas. "Ya estamos aquí con todo", afirmó.

"Qué bonito es ver a Gali", "Qué bueno que ya están casi todos", "Excelente que ya regresó Gali", "Qué bonito ver de nuevo al equipo completo", fueron parte de las reacciones luego de regresar Galilea Montijo al equipo de conductores del programa matutino de Televisa.

Por su puesto, Galilea Montijo no podía regresar a las pantallas con cualquier atuendo: acaparó las miradas con uno de sus looks más extravagantes, en el cual el protagonista fue un pantalón de mezclilla roto cubierto de lentejuelas celestes. Lo combinó con un delicado top de encaje y un elegante maxi blazer negro, que llevaba inscrito en la espalda el mensaje: "Too glam to give a damn".

Tanto el pantalón de mezclilla como el maxi blazer son de la tienda Latingal Boutique, de la cual es embajadora Galiilea Montijo. Este emprendimiento que refleja todo el gusto por la moda de la conductora, quien siempre se ha caracterizado por explorar tendencias y crear looks con combinaciones increíbles.

Iniciando noviembre, también lució espectacular con un traje sastre de animal print con pantalón de bota ancha, maxi blazer y debajo un crop top negro de estilo asimétrico, que aportó rebeldía a su apariencia.

