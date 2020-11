Descubre el por qué la showrunner de Grey's Anatomy decidió que Meredith tuviera Covid-19

Con la finalidad de solidarizarse con el gremio de médicos en el mundo y mostrar cada vez más episodios con situaciones de la vida real, la showrunner de Grey's Anatomy, Krista Vernoff creó un regreso de temporada impactante, sorpresivo y reflexivo. Es por ello que desde el primer capítulo de la temporada 17 el público no se ha despegado de las pantallas, esperando cómo se desarrollará esta dramática historia médica en la que su protagonista padece del peligroso virus del Covid-19.

Showrunner de Grey's Anatomy decidió que Meredith tuviera Covid-19

Durante la entrevista a The Hollywood Reporter, Vernoff aseguró que el tema de la pandemia no podía ser ignorado en este espacio, es por ello que buscó la manera de mostrar no solo cómo el virus afecta a los pacientes y cómo se manifiesta, sino cómo también lo viven quienes se encargan de cuidar la salud y vida de las personas.

Es por ello que desde el segundo episodio se ha podido ver a una Meredith internada, padeciendo con mucho dolor y tristeza esta enfermedad."La semana pasada sentimos el dolor de Meredith Grey como doctora que trataba a una oleada temprana de pacientes con Covid-19. Esta semana comenzamos a experimentar lo que es para ella ser paciente de este virus", dijo al portal.

A criterio de Vernoff esta temporada será muy intensa. De ahí el regreso de Derek, a través de los sueños de Meredith y de otros personajes que están por aparecer en la trama. También con esta temática la showrunner busca rendir tributo a los más de 1.700 médicos que han muerto por atender a los pacientes infectados y que por estar en una primera línea de atención, perdieron esta dura batalla.

"Vimos una oportunidad de dramatizar e iluminar su situación a través del personaje increíblemente querido y conocido de Meredith Grey. Ella tiene una verdadera pelea por delante. Y… ella tiene esa playa. Oscuridad y luz. Es una temporada poderosa. Manténganse al tanto", añadió a The Hollywood Reporter.

