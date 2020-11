Julieta Venegas: Me gusta romper los estereotipos de lo que es una mujer a mi edad

Julieta Venegas festeja este 24 de noviembre su cumpleaños, la cantautora llega a los 50 años de edad, con una trayectoria llena de experiencias y música.

"Me gusta, la verdad todas las edades me parecen lindas, estar vivo me parece lindo. Más que nada me parece lindo como un poco hasta romper los estereotipos de lo que es una mujer a mi edad, más bien estoy en un momento súper lindo, porque siento que llego a esta edad habiéndome armado, desarmado, armado y desarmado varias veces, como para hacer el balance de mi vida, es como decir: 'De aquí en adelante a ver qué onda"".

La cantautora mexicana charló con Publimetro desde su casa en Buenos Aires, Argentina, para compartir sobre estas nuevas formas de conectar con la gente y las reflexiones que deja este momento que vive el mundo a causa de la pandemia del Covid-19.

¿Cómo se reactiva Julieta Venegas?

— Es un momento para reactivar, no sé si diría que no estaban pasando cosas en Internet, pero si definitivamente con esto de la cuarentena nos volcamos a la tecnología, para aprovechar la posibilidad de vernos; es decir, me refiero en lo cotidiano, porque quién no tiene Zoom todo el día, no solo de trabajo, sino personal, para los amigos, clases, talleres o lo que sea, es increíble.

Creo que es una manera de hacer cosas, porque cuando empezó todo esto mucha gente también los pedía, como para dar ánimos. Esto te da la posibilidad de no sentirte tan encerrado o encerrada.

¿Cómo se encuentra tu salud musical?

— Estoy en un momento lindo, porque justamente me lo preguntas, estoy con maripositas en la panza, porque estoy empezando a construir nuevas canciones. Escribí varias canciones en la cuarentena, que me gustan mucho y tengo ganas de grabar. Había tenido mucho tiempo sin tener nada, estaba completamente desarmada, no tenía equipo para poder grabarme; ahora volví a una independencia de trabajar sola y estoy súper contenta con eso.

Por un lado, me sigue gustando escribir canciones, como la canción misma que para es la esencia de todo. Después como vestirla, armarla, producirla, toda esa parte que también disfruto mucho.

He logrado un momento de sorprenderme con encontrarme con cosas que me gustan, no sé, el tema de qué estilo es una canción no me parece lo más importante, sino la historia que cuenta la canción, qué te dice, qué quiere expresar, eso me interesa más.

Feliz Cumpleaños a @julietav compositora, cantante, música y mi gran amor. ella es mexicana ❤ pic.twitter.com/MDWZdbujQ9 — Medellin (@theskatoy) November 24, 2020

¿Cuál es la mayor necesidad de Julieta Venegas?

— Creo que con este show pasad mucho eso, como en un estado o necesidad de conectar con la gente, con lo que estoy transmitiendo a la gente que esta cerca de mi, desde la energía que me dan hasta la que doy. La música tiene algo muy mágico de intercambio, de energía.

Se me hace chistoso cuando me dicen: 'Debes estar agotada?, no, la verdad los shows no agotan, sino al contrario siento que hay un intercambio de energía que es muy bonito, por eso siento que no te quita. A la vez esta gente que no me conoce y que de alguna manera (…), siempre siento esto, como ganas de conectar, conquistarlas y compartir”.

Frases de Julieta Venegas

“Esto (pandemia) me genera mucha tristeza y un montón de angustia con todo lo que ha pasado”.

“Si tenemos vida podemos aprender de las experiencias”.

“Si estoy activa, tampoco siento la necesidad de estar en una agitación constante, pero tampoco puedo seguir esperando para hacer algo”.

"Es increíble que se conecte gente de México, Chile, Colombia, Argentina, esos shows no existían, ahora tenemos esa posibilidad".



