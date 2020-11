Marlene Favela se viste con un fascinante mini vestido negro con capa en transparencia floral de explosivos colores

Marlene Favela siempre será un referencia para conocer qué es tendencia en la moda. La actriz mexicana deslumbra con su increíble figura y en los sensacionales outfits que luce y recomienda a sus fans desde sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram – Marlene Favela Fashion– en la que creó para vender sensacionales atuendos, desborda su buen gusto por la moda, desfilando las piezas que ofrece y que dibujan a una mujer moderna y siempre sofisticada.

Foto/@marlenefavela

Kate Middleton se rejuvenece con un look muy chic de top de jersey estampado con pantalón palazzo y unos tenis La duquesa de Cambridge se mostró maravillosa en un outfit que irradia frescura

La reconocida protagonista de telenovelas en la actualidad se encuentra viviendo su mejor fase, ser madre, al traer al mundo a su primogénita, la pequeña Bella, que ya cumplió su primer año de vida el pasado mes de octubre.

Tras el rompimiento de su matrimonio con el empresario australiano George Seely, Marlene Favela se ha visto compenetrada en la crianza de su hermosa niña y en sus negocios, convirtiéndose en un influencer de la moda para muchos mujeres que se inspiran en sus looks.

Marlene Favela luce un vestido en transparencia negra con el que lograras “cosas inimaginables”

La intérprete de ‘Gata Salvaje’ lució una vez más fascinante, ataviada en un diseño en transparencia negra que elevó sus niveles de elegancia.

La actriz compartió desde su cuenta de Instagram, un modelo que todas querremos tener para las próximas festividades decembrinas. El atuendo consta de un mini vestido en color negro totalmente ceñido al cuerpo y sobre este un segundo vestido corte midi confeccionado en una fina transparencia.

Lo más llamativo del vestido es la transparencia de cuello redondo, adornada en una explosión de flores de diferentes colores, desde el rojo, pasando por el blanco y el amarillo, con un gran vuelo ruchado que ofrece distinción a la pieza.

Marlene Favela escogió unas elegantes sandalias negras de tacón aguja con tiras horizontales al frente para llevar su outfit.

Foto/@marlenefavelafashion

El singular vestido que Marlene Favela presume desde sus redes sociales, coincide con uno que lució la socialité y empresaria, Kris Jenner, la mamá de Kim Kardashian, para una ocasión en la que celebraron el cumpleaños de abuela de la famosa integrante del reality show 'Keeping Up With The Kardashians'.

Foto/Instagram

Selena Gomez es la elegancia personificada en un vestido azul con top off shoulder de encaje y falda estilo lápiz La cantante hace posible que cualquier outfit quiera ser copiado por sus fans

Te recomendamos ver: