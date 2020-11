Tefi Valenzuela cuenta cómo trata de superar los traumas por las agresiones de Eleazar Gómez

Stephanie Valenzuela, mejor conocida como Tefi Valenzuela, vive días difíciles, en los que trata de superar los traumas que sufre luego de las agresiones de Eleazar Gómez, su ex pareja.

Han pasado casi tres semanas de la noche en el que el actor atacó a la modelo peruana, agrediéndola, mordiéndola e intentado estrangularla en su departamento en Ciudad de México.

En una entrevista con la revista mexicana 'TV Notas', Tefi Valenzuela contó cómo trata de superar el terrible momento que tuvo que vivir. Resume en todo en la toma de pastillas para dormir mejor, el apoyo de su familia y seres queridos y de la ayuda profesional a través de terapias.

"Al principio me quedé en mi cuarto tomando pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño, no quería ver la tele ni dar entrevistas para no recordar lo que había pasado, pero no puedo seguir así. Estoy rodeada de la gente que quiero, estoy en constante comunicación por videollamada con mis papás que están en Perú, platico con mis amigas y amigos por zoom, y tengo contacto con mis fans, eso me ayuda", declaró la también cantante a 'TV Notas'.

La peruana explicó que, lo más difícil en su recuperación, es permanecer en el departamento donde Eleazar Gómez la agredió: "Lo alquilé por un año, y es muy complicado. Esta mañana me desperté y veo que continúo en la misma recámara que compartía con él, en la misma casa donde pasaron las cosas y me cuesta mucho no acordarme, pero sé que poco a poco irá pasando".

Tefi Valenzuela reveló en 'De primera mano' que vio a Eleazar hace una semana en el reclusorio donde permanece detenido. "Evitábamos mirarnos y a la salida cruzamos un par de miradas, es muy incómodo. El sólo entrar (al reclusorio) es una presión muy fuerte".

Celebró el día del músico

Tratando de alejarse de los malos recuerdos, Tefi Valenzuela trata de mantener una actitud positiva para superarlos. Muestra de ello fue su último post en su cuenta de Instagram, en el que celebró con mucha energía el día del músico.

La cantante compartió un video del detrás de cámaras del tema 'Cumbia de despecho', con un mensaje importante a sus seguidores para que nunca renuncien a sus sueños.

"Nunca debemos renunciar a nuestros sueños. Hace un mes grabamos el videoclip de 'Cumbia de despecho', les comparto un poco del detrás de cámaras. Esta canción es una fusión de cumbia amazónica-peruana y chanteos urbanos . Hecha por dos peruanos, un ecuatoriano y un boricua".