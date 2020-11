Esta es la razón por la que los fans de la serie "This is us" están muy molestos

Las redes sociales dejan en evidencia a cualquiera. Un ejemplo de ello es que a través de ella los fans de la serie This is us temporada 5 manifestaron su descontento, pues la NBC reveló que el capítulo 5 llegará a las pantallas el próximo 5 de enero, dejando así a la audiencia impaciente, molesta y decepcionada, pues la espera será muy larga.

Además, también reveló a través de un teaser que a este drama familiar regresará uno de los personajes más odiados. Razones de más para que la audiencia replicara esta fatal noticia.

Aquí te revelamos algunas curiosidades que quizás desconocías de la serie This is us Tras el estreno de la quinta temporada te mencionamos algunos de los detalles que no conocías de esta historia que se transmite en canal Fox Premium.

Fans de la serie This is us están muy molestos

A pesar de la que la fanaticada de esta historia tuve que esperar meses por tener de nuevo a en pantalla a la familia Pearson, a su regreso debieron lidiar con más drama del acostumbrado, ya que se incorporó un capítulo dedicado completamente al Covid-19 y cómo tuvo que lidiar cada personaje con esta temática. De inicio eso molestó a los fans de esta trama creada por Dan Fogelman, pues a su criterio, ya están saturados de este tema.

Por si fuera poco, el fin de semana se reveló el teaser del capítulo 5 que inmediatamente desató un fuerte debate y reacciones negativas, porque en él se anuncia que en enero de 2021 es que esta familia estará de vuelta y además se puedo percibir a través de un flashback el regreso de Mac, el antiguo novio adolescente de kate Pearson quien resultó muy desagradable para los fans de esta historia.

Las redes sociales se colmaron de repudio ante esto, así como de lamentos por el retraso para poder ver la continuidad de esta exitosa serie. Sin embargo, sus realizadores aseguran que todo se debe a las limitaciones para grabar y reunirse debido a los rebrotes de Covid-19, sin embargo, están seguros que para enero ya estarán más que listos para regresar con nuevos capítulos.

Estas son las razones por las que los fans de la serie This is us están molestos con el estreno de la quinta temporada

