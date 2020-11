Actriz de "Atrévete a soñar" devela que mantuvo romance con Alejandro Speitzer tras la telenovela

Cuando se estrenó en el año 2009, la telenovela juvenil Atrévete a soñar no solo conquistó a toda una generación de jóvenes mexicanos con las vivencias de la tímida ‘Patito’ en el colegio, también enamoró con las cautivadoras historias de amor que presentaron en la trama, como la que vivió la tierna protagonista con el joven galán ‘Mateo’.

Sin embargo, dentro de esta producción, uno de los romances de ficción traspasó las pantallas hacia la vida real y se trató del cuento de hadas tras cámaras que discretamente protagonizaron Alejandro Speitzer y Samadhi Zendejas.

Dentro del teledrama de Televisa, los mencionados actores interpretaron a ‘Amaya Villalpando’ y ‘Raymundo Rincón’, un par de jóvenes que sostenían un noviazgo que la malvada ‘Antonella Rincón’ no podía consentir porque se rehusaba a que su hermanito formara pareja con una de las integrantes de “Las populares”, sus eternas rivales.

Y aunque hace 11 años pareció que la magia y la química que los entonces adolescentes derrocharon en la pantalla se trató solamente de una brillante actuación, la estrella de Mariposa de barrio ahora reveló que sí surgió un noviazgo real entre ambos que se prolongó durante cuatro años después de participar en la ficción.

El romance real entre Alejandro Speitzer y Samadhi Zendejas surgido en Atrévete a soñar

Durante una reciente entrevista con Omar Chaparro para su programa Tu-Night, la intérprete se abrió sobre sus comienzos en la actuación hace once años atrás con Atrévete a soñar y develó que durante las grabaciones se había enamorado de un compañero de reparto que resultaba ser, nada más y nada menos, que su amor platónico en ese momento.

“Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en la novela y el chavito, que fue mi crush de toda la vida, en la primaria, yo tenía en la carátula del cuaderno su cara, y me dicen: ‘Vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía. Y después terminó siendo mi novio cuatro años", confesó la actriz de hoy 25 años.

Aunque Zendejas inicialmente no quiso mencionar el nombre del actor que le robó por primera vez su corazón, el conductor le hizo algunas preguntas con las que concluyó que sin duda estaba hablando de Alex Speitzer, por lo que la cuestionó directamente si él era el famoso de quien se enamoró en el set.

“Sí (fue Alejandro Speitzer)”, confesó sin dudar al verse descubierta. “Pero yo era su fan, de verdad tenía fotos de él en mis cuadernos (…). Fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer amor…”, concluyó sin dar más detalles sobre su idilio con el hoy novio de la actriz española Ester Expósito.

La revelación de Samadhi Zendejas toma por sorpresa a muchos seguidores de Atrévete a soñar, pues poco se supo en su momento que el romance que tuvo con Speitzer en el melodrama juvenil, protagonizado por Danna Paola, Eleazar Gómez y Violeta Isfel, hubiera llegado hasta la realidad y se perpetuara por casi un lustro de cándido amor.

