Andrea Legarreta revela si está preparada para las futuras escenas de amor que podrían actuar sus hijas

Desde temprana edad, Mía y Nina Rubín, las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubín, han llamado la atención del público por el gran talento, carisma y belleza que han heredado de sus famosos padres. Y es que ambas descubrieron su pasión por las artes escénicas desde pequeñitas y no han perdido el tiempo para comenzar a picar piedra en el medio con el fin de ganarse las oportunidades de demostrar sus dotes artísticas ante la audiencia.

Las adolescentes han logrado por mérito propio hacerse con diversos papeles en el cine, teatro y televisión, siempre contando con el apoyo incondicional de sus abnegados progenitores, quienes como experimentados mentores se han dedicado para que la incursión de sus niñas en el mundo del espectáculo mexicano sea siempre de éxitos y crecimiento. Y, por como soplan los vientos, a ambas les espera una larga y fructífera carrera artística.

Por ello, aunque hoy son unas adolescentes que asombran con su interpretación de tiernos roles dentro de las producciones en las que han trabajado, en el futuro serán artistas maduras que deberán actuar distintos tipos de escenas para diversos proyectos, entre estas, las famosas escenas de amor, una situación sobre la que la conductora del programa Hoy se abrió, con total sinceridad, recientemente.

Andrea Legarreta se sincera sobre las futuras escenas de amor de sus talentosas hijas

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la también actriz de telenovelas fue cuestionada sobre si está preparada para ver a sus hijas actuando en el futuro las escenas románticas infaltables en las producciones televisivas, pregunta a la que respondió diciendo que por ahora es algo en lo que prefiere no pensar, aunque siempre se preocupará porque se sientan a gusto con los proyectos a los que se integren.

“Yo creo que nunca estás preparado, ni me digas que se me va el aire”, contestó entre risas en la reunión con la prensa recogida y difundida por el reportero Eden Dorantes en YouTube. “Yo creo que vivimos un día a la vez, vamos a ver qué sucede, qué proyectos… Gracias a Dios ahorita les han tocado proyectos como Anita, la huerfanita, en las pelis que les han tocado hacer las atrevidas no han sido ellas”, destacó.

Andrea Legarreta además reveló que en una ocasión le ofrecieron a una de sus hijas hacer las pruebas para interpretar a ‘Sofía Dantes’, la hija de Kate del Castillo en La Reina del Sur, pero su retoño rechazó el casting porque la temática no era de su agrado, dejando entrever así que las jóvenes, de 15 y 13 años respectivamente, también tienen una idea definida de lo que quieren hacer como artistas.

“Alguna vez nos llegó un casting para ser la hija de Kate del Castillo en La Reina del Sur, entonces cuando empecé a leer la escena, me dice ‘no mamá a mí no me gustan ni los secuestradores ni los narcotraficantes, entonces no’. Tienen esa consciencia también, así que elegimos en conjunto, pero jamás permitiría que ellas sean algo que no quieren”, enfatizó.

Asimismo, la presentadora habló sobre los actuales proyectos en los que están sumergidas sus vástagos y afirmó que está “dividida” para poder estar presente en los trabajos de ambas. Con Nina, su hija menor, la estrella no ha faltado en las grabaciones de ¿Te acuerdas de mí?, la producción de Carmen Armendáriz con la que debuta en las telenovelas.

Mientras, con su primogénita, se encuentra brindándole todo el soporte para el lanzamiento de su carrera como cantante al lado de su papá.

“Estoy dividida. Nina en telenovela y Mía preparando concierto con Erik, va a ser su lanzamiento junto a su papá, la verdad ha sido muy emocionante en ensayos”, comenzó.

“Con Nina ha sido maravilloso (…), está llena de felicidad, de vitalidad, me cuenta muy emocionada de sus amigos (…) y la han recibido con un amor, con una ternura, le echan porras porque sin duda se lo merecía”, aseveró la feliz mamá, quien además se deshizo en halagos hacia sus hijas, a quienes les inculca valores como la responsabilidad y el respeto y las alienta a continuar con su preparación artística.

“Ella descubrieron su pasión desde muy chiquititas y resulta que su pasión la hacen bien, entonces las impulsamos a que sean mejores y ellas saben que no es una competencia…, es un crecimiento personal y que son muy afortunadas de vivir y hacer lo que aman”, concluyó Andrea Legarreta.

