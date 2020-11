Carmen Villalobos luce fantástica en un pantalón paper bag verde con lunares, crop top blanco y 'daddy sneakers'

Con casi dos décadas de exitosa carrera a sus espaldas, la actriz colombiana Carmen Villalobos se ha convertido en una de las consentidas del público porque además del talento de sobra, carisma y belleza que desde siempre la han caracterizado, ostenta un exquisito estilo a la hora de vestir que continuamente demuestra con sus sensacionales apuestas de moda tanto para las alfombras rojas como para su día a día.

La protagonista de Sin senos no hay paraíso es de las estrellas que luce regia en todo momento pues comprende que para vestirse a la moda, además de empaparse con las últimas tendencias, es importante saber lo que acomoda mejor a su esbelta figura, la cual cuida con una dieta sana y un régimen de ejercicios.

Carmen Villalobos elegante y diva con vestido de estampado floral posando en sus escaleras de mármol La actriz colombiana tiene un exquisito sentido de la moda

“Soy muy práctica y me encantan las prendas cómodas a la hora de vestir siempre con un toque chic que me identifique. Para mí la moda es saber lo que nos queda bien y lo que no. ¡Las marcas no siempre son sinónimo de buen gusto!”, explicó al hablar sobre su fabuloso estilo femenino y sofisticado a la revista People En Español.

Y en sus redes sociales, donde millones de personas en todo el mundo la siguen, la intérprete de 37 años no se cansa de dar consejos de belleza y lecciones de moda presumiendo sus espectaculares estilismos para cada ocasión, como el que recientemente llevó para disfrutar de una tarde de otoño en Bogotá con el mejor estilo.

Carmen Villalobos y su look de otoño con pantalones paper bag

A través de su cuenta en Instagram, la querida estrella enamoró a sus más de 16 millones de seguidores al mostrar este martes 24 de noviembre un atuendo sensacional con el que enseñó cómo llevar una de las tendencias más fuertes de esta temporada otoñal de manera casual: un elegante pantalón paper bag.

La estrella robó corazones y acaparó miradas luciendo fantástica en un look básico con mucha presencia compuesto por el distinguido pantalón estilo sartorial de moda, con su característico talle alto, corte holgado y lazo a la cintura que se ha adueñado del guardarropas de las celebrities.



Instagram: @cvillaloboss

En el caso de Carmen, ella optó por usar un modelo cool y favorecedor de estos pantalones con largo hasta el tobillo en un color verde oliva con lunares blancos y un cinturón de la misma tela.

Instagram: @cvillaloboss

Los combinó perfectamente con un sencillo top blanco sin mangas doblado para dejar al descubierto una parte de su tonificado abdomen y remató luciendo el mejor ejemplar posible de las estilosas daddy sneakers, las zapatillas deportivas pertenecientes a la tendencia ugly shoes que sigue arraigándose entre los amantes de la moda, esta vez en blanco con verde.

“Aquí casual, ajá ustedes saben”, escribió Carmen Villalobos como leyenda de las postales donde posa muy coqueta jugando con su corta melena teñida con reflejos rubio cenizo.

Como era de esperarse, el éxito de este atuendo fresco, elegante y moderno no tardó en llegarle a la villana de la nueva versión de Café con aroma de mujer pues sus seguidores llenaron la sección de comentarios con centenares de reacciones donde alabaron su indiscutible belleza e impecable buen gusto a la hora de vestir.

“Divina”, “Belleza”, “Me encantan tus outfits” “Es una locura de belleza”, “Estás hermosa”, “Muy guapa”, “Una preciosura” y “Siempre diva” fueron algunos de los elogios que recibió al pie del post con más de 200 mil ‘likes’, al que también reaccionó su esposo, Sebastián Caicedo, con un sincero “te amo”.

