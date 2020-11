Así lucirá Fátima Molina como 'Vera', la protagonista de "Te acuerdas de mí"

A más de dos meses de haber dado el claquetazo inicial a las grabaciones de Te acuerdas de mí, la producción de la próxima telenovela estelar de Televisa ya comenzó a revelar las primeras imágenes del elenco de este excitante melodrama lleno de amor, intrigas y venganza encabezado por los actores Gabriel Soto y Fátima Molina.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el proyecto bajo el mando de Carmen Armendáriz ha estado compartiendo durante los últimos días una serie de fotos promocionales con las que presentó al público cómo lucirán los actores de esta trama que continúa su rodaje bajo estrictas medidas sanitarias para evitar contagios con covid-19.

Entre las muchas instantáneas que han divulgado destacó una publicada este martes 24 de noviembre en la que dejaron ver por primera vez a Molina en la piel de ‘Vera Solís’, el personaje principal de este teledrama con el que debuta dentro de las filas de la televisora de San Ángel tras haber construido su carrera artística en el cine y otras televisoras.

En la mencionada postal, se puede apreciar a la intérprete nominada al Ariel posando muy sonriente al aire libre convertida en la independiente y aguerrida protagonista de esta adaptación de la telenovela turca Reina de la noche.

Para dar vida a ‘Vera’, el equipo de vestuario atavió a la actriz de 34 años en un coqueto look jovial compuesto por un romántico crop-top en tono lila con estampado floral, mangas largas, cuello en “V” y delicados vuelos y plisados en toda la prenda que fue perfectamente combinada con unos clásicos pantalones de mezclilla a la cintura.

Asimismo, la estrella complementó con unos impresionantes aretes con forma de gota dorados y una discreta cadena; mientras, para rematar, los encargados de maquillaje y peinado le armaron un espectacular beauty look con su voluminosa melena rizada semirrecogida –con la parte superior de su cabello atado en una cola alta y el resto cayendo en cascada- y un maquillaje suave que resaltó su cándida mirada.

“Fátima Molina le dará vida a ‘Vera’ en Te acuerdas de mí. Muy pronto podrás conocerla”, se leía en la descripción de la postal que de inmediato desató el furor de los fanáticos de las telenovelas de Televisa, quienes en los comentarios manifestaron halagos para la guapa artista que lucía sensacional y su impaciencia para aguardar el estreno de la ficción en enero de 2021.

Por otro lado, sobre su personaje, la exparticipante de La Academia habló en una entrevista a Las Estrellas al respecto y destacó la importancia de dar vida en estos momentos de la historia a una mujer tan fuerte y segura como ‘Vera’.

“Es súper importante en estos momentos que estamos viviendo, de tanta revolución femenina, ver a este tipo de personajes en la pantalla. Me encanta interpretar a ‘Vera’, relatarlo y que las mujeres y chavas se identifiquen con este tipo de personajes que salen a trabajar. Es salirnos un poquito de lo común, vamos a arriesgarnos porque somos seres diferentes todos”, señaló en la conversación publicada hace semanas.

Develan el póster oficial de Te acuerdas de mí

Y con el fin de hacer más amena la espera para que Te acuerdas de mí aterrice en las pantallas mexicanas, este miércoles 25 de noviembre, la producción adelantó el póster oficial del melodrama donde aparecen juntas sus dos estrellas principales, Soto y Molina, posando de manera muy cariñosa.

“Fátima Molina y Gabriel Soto están listos para llegar a tu pantalla”, fue la leyenda que acompañó al retrato que rápidamente acaparó centenares de ‘likes’.

Este primer avance propició la emoción entre el equipo de trabajo de esta telenovela entre los que destacaron Molina y Armendáriz, quien celebró la salida del póster con un enérgico: “¡Ay, nanita! Vamos avanzando…”.

“Gran elección. Fátima es una gran actriz”, “Qué linda pareja hacen”, “Ya queremos verlos”, “Está hermoso”, “Gran elección de elenco, no me perderé ningún capítulo” y “Excelente, me encanta la pareja protagónica”, fueron algunas de las impresiones de los usuarios que se registraron al pie de la publicación.

Hasta la fecha, también se ha destapado en imágenes cómo lucirán en la novela Josh Gutiérrez, Federico Ayos, Nina Rubín, Guillermo García Cantú, Alejandro de la Madrid, Natalia Téllez, Juan Carlos Barreto y, por supuesto, Gabriel Soto, con todavía muchos integrantes del reparto por develar.













Te acuerdas de mí narrará la vida de ‘Pedro Cáceres’, un hombre con un matrimonio arreglado con la hija de su mentor, ‘Olmo Cáceres’, que se determina a acabar con el compromiso sentimental por conveniencia luego de enamorarse perdidamente de ‘Vera Solís’, una mujer que conoce en un viaje de negocios.

Al enterarse de sus intenciones, su también jefe amenazará la vida de su amada con tal de evitar que destroce su compromiso, por lo que ‘Pedro’ deberá abandonar a ‘Vera’ para protegerla; sin embargo, años después, el destino se encargará de reunir a los examantes bajo extrañas circunstancias: ahora ella es pareja de ‘Olmo’.

Te acuerdas de mí se estrenará el 18 de enero de 2021 en el horario de las 9:30 p. m. por Las Estrellas.

