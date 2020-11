Los Fernández recuerdan los lazos con Flor Silvestre y la dinastía Aguilar

"Comienza la leyenda en la música mexicana con la señora Flor Silvestre", fueron las primeras palabras que compartió Vicente Fernández Junior ante la noticia de la muerte de la cantante y actriz Flor Silvestre.

Guillermina Jiménez Chabolla mejor conocida como Flor Silvestre falleció a los 90 años de edad este miércoles 25 de noviembre en su rancho El Soyate en Zacatecas.

Muere Flor Silvestre, ícono de la música y actuación en México

Vicente Fernández Junior lamentó el fallecimiento de la cantante Flor Silvestre, por los grandes recuerdos que tiene con la dinastía Aguilar.

“Tuve la oportunidad que desde muy chico, mi padre me llevaba alas presentaciones cuando iba Toñito (Aguilar) de 5 años. Mi padre me llevaba a la Plaza de Toros, ahí mi padre todavía no estaba dentro del ambiente musical, fue una admiración , sobre todo por el gusto a los caballos. Yo no me perdía ninguna ocasión que se presentaban, porque recuerdo que era en la Plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara del 1 al 5 de mayo… todos los años. La familia Aguilar me adoptó como parte de su familia, los apellidos se llevan en la sangre y en la familia que nos toca nacer, pero yo siempre considero a la familia Aguilar como parte de familia, porque así me adoptaron, eso lo llevo en el corazón. Los lazos con la señora Flor Silvestre, el señor Don Antonio, Pepe y Toño, así como Marcela y Dalia son especiales”, compartió Vicente Fernández Junior.

El cantante añadió que hay muchas anécdotas con la familia. Aguilar.

“La señora Flor Silvestre siempre fue muy linda toda la familia, la señora era muy tierna y dulce. Me dio mucho gusta la última vez que me tocó verla junto a Don Antonio que vinieron a la plaza de toros a despedirse, donde platiqué por mucho tiempo, me daba pena hablar mucho con el señor , pero siempre recordaba cuando me subía al caballo, porque tengo el orgullo de que solo a cuatro personas, menores de edad, subió atrás del caballo: Joselito en una película, Pepe, Toño y su servidor".

Agregó, "había mucho cariño para los dos, eran dos extraordinarios cantantes y dos extraordinarios actores que pudieron hacer una vida en común y tener unos hijos maravillosos, por eso son una gran familia".

Mientras que Alejandro Fernández envío un mensaje especial: "Lamento profundamente el fallecimiento de la señora Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia, querido amigo, Pepe Aguilar. Descanse en paz".

Flor Silvestre vigente en sus nietas

Vicente Junior habló que el legado de Flor Silvestre está en manos de sus nietas.

"Sus nietas mujeres son idéntica a ella. Tengo la fortuna de conocer muy bien y convivido con Angela, que es la señora Flor en chiquito o en jovencita; además, con Majo tuve la oportunidad de grabar una canción con ella , se parece más a la abuela y canta idéntico, son satisfacciones muy grandes por sus enormes parecidos".

