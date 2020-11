Miley Cyrus revela que volvió a tomar alcohol durante la cuarentena luego de meses sin ingerir

Miley Cyrus pasó varios meses sobria. Se lo propuso por todo su pasado relacionado con el consumo de alcohol y los problemas que eso le trajo en lo personal y en lo artístico.

Sin embargo, la cantante confesó en una entrevista con el Zane Lowe que durante el confinamiento como prevención al coronavirus COVID-19, volvió a tomar.

Pero ese impulso que tuvo Miley Cyrus lo pudo controlar y ya lleva dos semanas sin tomarse una sola gota de licor. Su mente está ocupada en su agenda y eventos actuales.

"Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia dejé la sobriedad… y nunca me sentaría aquí y diría, ‘he estado jodidamente sobria’, si no lo hice, y lo dejé. Y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento", declaró la cantante.

Cyrus contó que se siente incómoda por la forma en la que actúa cuando está tomando. Además, insistió en que "no tiene problemas con el alcohol".

Recordó a Amy Winehouse

Miley Cyrus explicó lo que para ella significa estar sobria a los 27 años, edad en la que artistas como Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron mientras batallaban con sus respectivas adicciones.

"Veintisiete para mí fue un año en el que realmente me tuve que proteger. Lo que realmente me hizo querer estar sobria fue porque perdimos tantos íconos a los 27. Es un momento crucial. O entras en el próximo capítulo o este es el fin para ti. Simplemente siento que algunos de los artistas que casi no podían manejar su propio poder y su propia energía y su propia fuerza. Es una energía".

Por lo pronto, Miley Cyrus se prepara para este viernes 27 de noviembre, día en el que sale su nuevo disco. Hace tres días se estrenó 'Prisoner', uno de sus nuevos temas con la colaboración de Dua Lipa, y publicó una atrevida foto en su cuenta de Instagram.