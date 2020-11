Quién es Alma Saint Martin y cuáles son los famosos que se están uniendo para ayudarla en la enfermedad que padece

Desde hace algunos días, varias celebridades como Paola Rojas y Odalys Ramírez se han volcado a sus redes sociales para pedir ayuda para la presentadora Alma Saint Martin, quien se encuentra hospitalizada con leucemia, llevando a sus seguidores a preguntarse quién es esta persona.

Alma Saint Martin es una periodista y conductora con una destacada carrera en la televisión. En Televisa destacó en el noticiero con sus entrevistas a varias celebridades del mundo del espectáculo, tanto nacionales como internacionales. Estuvo al frente también de algunos programas nocturnos y de variedades como Ellas con las Estrellas y TV de Noche.

En los últimos años, ocupó el puesto de compañera del periodista Alejandro Cacho en Noticias de la mañana, transmitido por Heraldo Tv y en el que se mantuvo hasta conocerse su lamentable diagnóstico.

Paola Rojas, Odalys Ramírez y Marisol González son algunas de las celebridades que han servido como vehículo utilizando sus redes sociales para buscar donantes y ayuda para Alma Saint Martin. Piden asistir al Hospital Ángeles Lomas. Para más información llamar al 5543626200.

Alejandro Cacho @Cachoperiodista solicita: #URGENDONADORES de plaquetas y sangre cualquier tipo p/ @Almasaintmartin: 4 hrs ayuno, no alcohol 72 horas, pesar +50 kilos -65 años. No estar con medicamentos ni haberse vacunado vs influenza. Hospital Ángeles Lomas. Informes 5543626200 pic.twitter.com/sPuyUP1lx9

