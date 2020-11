The Good Doctor: Estas son las frases más emotivas que Shaun le expresó a Lea e hicieron llorar a la audiencia

La temporada 4 de The Good Doctor, sin duda, ha sido una de las más emotivas y las que ha generado más reacciones de alegría entre la fiel fanaticada que anhelaba ver el desarrollo de la relación entre Shaun y Lea. Y es que todas las dudas sobre su romance han quedado develadas, sobre todo porque por primera vez se mostró el lado más humano y sensible de estos personaje. Por eso, aquí te develamos las frases que enamoraron a la audiencia.

El doctor Shaun Murphy regresó a esta cuarta temporada dispuesto a todo. Y una muestra de ello es que pese a sus limitaciones para poder expresarse cómodamente, no dudó en ahora sí mostrar sus sentimientos y dejar a los fans de esta historia aún más enamorados que nunca de este personaje.

"Quiero ser totalmente honesto contigo".

"No me gusta tu cuerpo, porque es demasiado perfecto, pero me gusta porque es tuyo".

"Me gusta escucharte hablar, me hace sentir confortable cuando tengo un mal día".

"Ahora puedo darte un incómodo abrazo".

Luego de esto, Lea quedó inmóvil y ante su "Te amo", muchos quedaron sorprendidos de que ella solo le respondiera: "Gracias por ser totalmente honesto conmigo". Sin duda, esta ha sido una de las escenas más vistas y más reproducidas en redes sociales en la que los fans de esta historia no han parado de llorar y expresar su emoción ante tan emotivo momento. E incluso se expresaron a través de memes, comentarios y demás reacciones a través de las redes sociales:

Esto debe ser de lo más tierno que he visto en una serie, son tan adorables 🥺😍😍😍 #shea #TheGoodDoctor https://t.co/nc5uURwskU — Valerae!💌 (@valerae_) November 24, 2020

