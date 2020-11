Consuelo Duval enamora con un look de pantalón skinny negro y blusa roja off shoulder de vuelos

Consuelo Duval se sinceró en uno de los más recientes episodios de Netas Divinas sobre las cirugías estéticas, y confesó haberse sometido a dos: una enfocada en el abdomen y otra en los pechos luego de haber tenido a sus hijos hace más de 20 años.

"Yo me operé la panza y las bubis cuando tuve a mis hijos porque me vi en una posición, como agachada, y me vi la panza, dije Santo Cristo, eso no se ve cuando estoy paradita (…) a la hora del 'amorsh' (risas)", comentó de forma divertida Consuelo, alegando que quería sentirse mejor consigo misma por lo que recurrió al bisturí en aquella ocasión.

Aunque ya sea con retoques o sin retoques, el público adora a Consuelo Duval no solo por su atractivo físico sino por su carisma: su risa es contagiosa y puede alegrar a toda una audiencia en segundos, dejando ver que nada es demasiado grave como para que nos tumbe el ánimo y las ganas de salir adelante.

Así mismo, a sus 51 años, no solo cautiva con sus actuaciones cómicas sino además con sus atuendos de pasarela. En el reality show ¿Quién es la máscara? derritió a todos los espectadores hace un par de días, al lucir un espectacular vestido de seda blanca con corsé de malla, transformándose en toda una princesa de invierno.

Pero si de atuendos casuales se trata, la querida Federica de La Familia Peluche también tiene el look perfecto para esta temporada: se trata de un pantalón negro básico tipo skinny, que todas las chicas pueden tener en casa, combinado con un top rojo off shoulder, de mangas largas y vuelos que aportan elegancia y coquetería.

En cuanto al peinado, es también algo que puedes replicar para tus looks de otoño e invierno: Consuelo Duval llevó su melena castaña suelta, pero con una trenza tipo diadema que despejó su hermoso rostro y lo llenó de luz y frescura.

