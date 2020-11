"Un amor enfermizo": Así fue el romance real entre Daniela Castro y Raúl Araiza cuando protagonizaron "Cadenas de amargura"

A comienzos de la década de los noventa, una de las parejas que conquistó por completo el corazón de la audiencia fue la que conformaron Daniela Castro y Raúl Araiza para Cadenas de Amargura, un clásico de la televisión mexicana donde los actores, en la piel de los queridos ‘Cecilia’ y ‘Gerardo’, respectivamente, luchaban por vivir su amor libremente.

Sin embargo, mientras en la pantalla chica el público se conmovía con los intentos de esta inolvidable pareja de los melodramas para concretar su romance ante la malvada tía ‘Evangelina’, encarnada por Diana Bracho, detrás de escenas los histriones protagonizaban su propio noviazgo en la vida real que realmente era de “amargura”.

Castro y Araiza ya tenían algunos años de relación sentimental en 1991 cuando el productor Carlos Sotomayor los eligió para protagonizar por primera vez en sus carreras esta exitosísima producción de Televisa; no obstante, contrario a lo que el muchos pudieran imaginar, lejos de la ternura que transmitían en la ficción, los actores no desparramaban nada de miel fuera de los foros sino que, al contrario, vivían un “amor enfermizo” lleno de celos y pleitos.

Así lo aseveró el mismísimo Raúl Araiza en una entrevista este año donde destapó, a casi tres décadas de su protagónico con Castro, que aunque ambos sí que se quisieron mucho, el idilio que llevaban no era tan sano como aparentaban frente a las cámaras.

El "amor enfermizo" que vivieron Raúl Araiza y Daniela Castro en el set de Cadenas de Amargura

Durante una conversación el pasado mes de abril con el conductor Yordi Rosado, el también presentador del programa Hoy abrió su corazón sobre sus relaciones amorosas y reveló algunos detalles del tormentoso romance que mantuvo con Castro a finales de los años 80 y principios de los 90.

“Fue un noviazgo muy sonado, la quise muchísimo, sus papás divinos, pasé muchas cosas increíbles con ella y también un amor enfermizo de repente en sus partes, de idas y regresos, ella me quería mucho (…) pero también mucho controlar y yo no me dejaba", se sinceró sobre la popular pareja que formó en el show La última y nos vamos.

El histrión de 56 años detalló que conoció a la protagonista de telenovelas cuando formaron pareja juvenil en 1988 para la novela Nuevo amanecer , protagonizada por Pedro Armendáriz Jr. y Jacqueline Andere, y de inmediato entre ambos surgió un chispazo. Por ello, luego de su participación en esta historia, iniciaron un romance que casualmente concordó con el teledrama que estelarizaron juntos en 1991.

“Hicimos Cadenas de amargura, que fue una novela que paró a México (…), y sí eran de amargura porque nos madreábamos fuertísimo pero así éramos la Dani y yo, pero nos enamoramos en Un nuevo amanecer y una niña divina, la verdad súper decente, súper linda y la pareja aparte funcionaba muy bien pero estábamos chavos”, aseveró.

Sobre los motivos por los que peleaban durante las grabaciones de Cadenas de amargura, Araiza confesó que una parte se debió a los besos que debía darse con Cynthia Klitbo, quien interpretaba a ‘Sofía’, en la ficción, pues los celos de Daniela se encendían al verlo besar a su compañera.

“(Daniela me decía) '¡¿por qué besas a Cynthia Klitbo así?!', porque Cynthia me daba unos besotes y luego Alexis (Ayala) se los daba a ella (…)”, recordó entre risas. Asimismo, relató que en numerosas ocasiones se encerraban a discutir en los camerinos y el productor del teledrama debía intervenir para que pararan el conflicto y salieran a grabar sus escenas.

“Nos dábamos unas peleadas en el camerino, nos encerrábamos (…) y ahí nos iba a tocar Carlos Sotomayor, el productor, y nos decía 'chicos, ya salgan”, afirmó.

No obstante, aunque tras cinco años de amores la relación no llegó a buen puerto y decidieron que lo mejor era terminar, hoy por hoy ambos atesoran con gracia el tóxico idilio lleno de pleitos que vivieron en la flor de la juventud.

“Dani y yo nos seguimos riendo mucho porque sí nos hacíamos unos shows así de me bajaba del coche, se bajaba ella, entonces yo la tenía que ir siguiendo en el coche, ella se subía, aparte ella con el temperamento que tenía y luego yo también le toqué muy desmadrado o muy borracho, Entonces era una combinación muy rara, queriéndonos mucho”, concluyó también sobre las razones por las que, al final, su amor no prosperó.

Luego de superar los estragos de su noviazgo, tanto Raúl como Daniela siguieron adelante con sus vidas. Por un lado, la actriz contrajo nupcias en 1999 con Gustavo Díaz Ordaz III, con quien procreó a sus hijos Daniela, Alexa y Gustavo.

Mientras tanto, Araiza se casó con Fernanda Rodríguez en 1995, un matrimonio en el que tuvieron solo dos retoños: Camila y Roberta. Lamentablemente, tras 24 años de relación, “El negro” sorprendió en octubre del año pasado al anunciar que se había separados de la madre de sus hijas.

En la actualidad, mantiene un noviazgo con la psicóloga y colaboradora de Hoy María Amelia Aguilar.

