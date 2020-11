Fans reaccionan de forma emotiva y colapsan las redes ante el estreno del documental de Shawn Mendes titulado "In Wonder"

El documental In Wonder Shawn Mendes online estrenado en Netflix el pasado 23 de noviembre ha dejado suspiros tras cada reproducción. Y es que esta estrella de la música está en el tope de las carteleras musicales y del gusto de su fiel fanaticada que no pierde detalle de sus pasos y menos de este material que hasta ahora ha sido lo más visto en esta plataforma streaming durante este final de mes.

Las redes sociales están colapsadas de memes y múltiples reacciones, esto ha llenado de alegría al intérprete de "Señorita" pues a su criterio, este ha sido uno de los trabajas más personales que les ha regalado desde que inició su carrera en 2013.

Aquí los estrenos en historias infantiles y Anime que ofrece el servicio streaming en diciembre Para los amantes de las historias animadas presentamos el listado oficial de Netflix para el próximo mes.

In Wonder Shawn Mendes online ha causado múltiples reacciones en las redes sociales

Como la historia de un joven que está creciendo en lo musical, así calificó Mendes este material que desde su estreno ha sido todo un éxito. Y es que en él se puede notar cómo su carrera musical fue dando pasos agigantados, pero también muestra los momentos más duros que el actual novio de Camila Cabello ha afrontado para llevar a sus seguidores lo mejor de su talento.

También es una muestra del lado más personal e incluso íntimo de este artista quien, como regalo, "desnudó" su alma en algunas de las escenas más emotivas del audiovisual. Esto generó miles de comentarios, memes y demás reacciones que abarrotaron las redes sociales:

Despues de ver esta parte mi corazón se hizo pedazos #InWonderWatchParty pic.twitter.com/HZXxAOZz53 — 🇦🇷MARTHA HABLA🇦🇷 (@martu_barragan1) November 23, 2020

El documental Shawn Mendes #InWonder dura 1h 23 m … pero permanecerá en mi corazón toda la vida #InWonderWatchParty pic.twitter.com/T1B7Eg3Nnc — shawntomlinson (@IHorma16) November 23, 2020

Inolvidable y melancólico, así han catalogado esta producción en la que sin duda mostró su lado más sensible.

Sigo procesando todo lo que acabo de ver, pero estoy en shock, definitivamente, no merecemos a Shawn #InWonderWatchParty pic.twitter.com/7jYwlDJtfS — tutti-frutti (@Ruth1lo) November 23, 2020

Mi mamá: Solo no vayas a llorar con el documental de Shawn Mendes

Yo desde el minuto 1: #InWonderWatchParty pic.twitter.com/CSFXW6T4vL — Pao (@PaolaTr02) November 23, 2020

Imágenes de su gira mundial de 2019 que lo llevó por América del Norte y del Sur, Europa, Asia y Australia, también se pueden apreciar en este trabajo repleto de la buena música y los mejores éxitos de Mendes.

yo viendo el documental : bueno vamos empezando tranqui

shawn en el primer minuto : BRASIL

yo-#InWonder #InWonderWatchParty # pic.twitter.com/to1NVVrol4 — ynwhet (@ynwhet) November 23, 2020

Por si fuera poco, los fans se unieron para lo que se llamó una Global Watch Party con el hashtag "#InWonderWatchParty", mientras el cantante contestaba mensajes por Twitter generando full interacción en las redes:

Press play on @Netflix at 12:01am PT and I'll be tweeting along for #InWonderWatchParty https://t.co/tQCRDazY5d — Shawn Mendes (@ShawnMendes) November 23, 2020

Historias navideñas, acción, ficción y clásicos estarán presentes en los estrenos decembrinos del servicio streaming Netflix viene repleto de títulos reconocidos, así como historias originales y para todos los gustos. No te pierdas lo que se viene.

También puedes ver: