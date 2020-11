Aitana lee cuentos en inglés a Eugenio Derbez y Alessandra antes de dormir

Lo común sería que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sean los que tomen un libro en las noches y le lean un cuento a su hija Aitana para que duerma feliz, luego de escuchar una linda historia. Pero en la familia Derbez Rosaldo se están invirtiendo los papeles.

El propio Eugenio Derbez reveló que la pequeña Aitana tiene una nueva tarea como parte de su rutina diaria, especialmente para que pueda seguir aprendiendo y perfeccionado el dominio de su inglés, un idioma que está estudiando y mejorando.

En las noches, es Aitana quien les lee un libro a sus papás, pero la particularidad es que los cuentos están escritos en inglés. Con solo seis años, la menor de la dinastía Derbez ya impresiona por su buena pronunciación.

Incluso, Eugenio Derbez cuenta que cuando Aitana canta en inglés, él la acompaña cantando en español, para que no tenga problemas a la hora de cambiar de lenguaje: "Yo he tratado de no hablarle para nada en inglés, en la casa está prohibido hablar en inglés, entonces, cuando empieza a cantar canciones en inglés, se me ocurre enseñarle canciones en español".

La más fiel testigo del constante aprendizaje de la pequeña es Alessandra, su madre, quien sube a su cuenta de Instragram esos momentos especiales con su hija.

Una familia unida

Eugenio Derbez siempre ha destacado la unión de su familia y lo demuestran públicamente tanto en eventos como en las redes sociales, ya sea con José Eduardo, Aislinn o Vadhir, compartiendo con Alessandra y Aitana, quienes tienen una estrecha relación.

Vadhir es un ejemplo de ello, quien cuenta con el apoyo de su padre en sus diferentes proyectos musicales, en los que está invirtiendo recursos para entrar al mundo de los grupos.

"La familia está feliz, no solamente él (Eugenio Derbez), sino todos, están muy orgullosos de ver cómo solito he ido levantando el proyecto, sacándolo adelante. De él tengo todo el apoyo moral, están muy orgullosos mi hermano, Alessandra, mi mamá, que es cantante, y que siempre me apoya. Ellos han visto lo apasionado que soy con la música y son felices de ver cómo cumplo estos sueños", dijo Derbez recientemente a TV Notas.