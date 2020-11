Allisson Lozz asegura que está perdiendo la visión y que "en dos años ya no verá nada"

Poco duró la carrera artística de Allisson Lozz, quien a pesar de estar alejada del mundo del espectáculo, sigue contando con fans y seguidores, siempre pendientes de ella.

Sin embargo, lo último que se conoció de la ex actriz no fue una buena noticia. Recordada por exitosas telenovelas juveniles como 'Al Diablo con los Guapos' o 'En nombre del amor', Allisson Lozz tiene problemas con la vista desde muy pequeña-

A través de un video en Instagram, publicado en su cuenta (allisson_gtzz), que cuenta con casi 90 mil seguidores, la mexicana de 28 años reveló que tras varias pruebas y exámenes médicos, perderá la vista en dos años.

"Estoy bien ciega desde bien jovencita y me dijeron (los doctores) que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí”, contó Allisson.

Lozz contó que desde el segundo de primaria lleva lentes y que esperó hasta tener la mayoría de edad para operarse. Sin embargo, ese momento llegó demasiado tarde: los doctores le informaron a ella y su familia que su córnea estaba muy dañada como para someterla a cirugía.

"Me dijeron: ‘no puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía'. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Yo quería operarme, era lo que más deseaba. Me acompañó mi esposito, mi papá, estábamos todos emocionados y me dieron esa noticia", explicó en el video.

El mismo diagnóstico, para su mala fortuna, se lo dieron en una prestigiosa clínica en Texas. A pesar de ello, Allisson no pierde la fe de que la tecnología pueda avanzar y brindarle una oportunidad para curarse.

Su vida en la actualidad

Allisson Lozz, actualmente, vive en Colorado, Estados Unidos, junto a su esposo y sus dos hijas London Rose y Sidney. Lejos de las cámaras y las grabaciones, se dedica a la venta de cosméticos. Curiosamente, este mes destacó en los medios de comunicación por ganarse una camioneta por sus buenos resultados en cuanto a ventas.

Además de actuar en 'En nombre del amor' y 'Al Diablo con los Guapos', es recordada por sus papeles en 'Alegrijes y Rebujos', 'Rebelde', o 'Las Dos Caras de Ana'. Pero desde hace más de una década, Allisson se alejó del mundo del espectáculo para dedicarse a su familia.