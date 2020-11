Anahí luce un exquisito jumpsuit rojo off shoulder ideal para impactar en fin de año

Anahí emocionó a sus fans hace un par de semanas al confirmar su regreso a la famosa agrupación RBD, recordando así los viejos tiempos de la banda y estrenando un nuevo tema que a los seguidores encantó titulado "Siempre he estado aquí".

De hecho, tanto Anahí como sus compañeros Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, protagonizaron la portada de la revista Quién recientemente, accedieron a contar parte de lo que será el reencuentro musical que todo su público ha estado esperando durante años.

Maite Perroni enamora con un corsé de encaje y transparencias muy sensual Pronto aparecerá en la serie Oscuro deseo de Netflix

Anahí deslumbra en un jumpsuit rojo off shoulder elegante y casual

En un extracto de la entrevista que compartió Anahí en su perfil de Instagram, se mostró muy emocionada de regresar a la música, pero quizás no se dedicará de lleno a eso por el momento. Desde hace un par de años ha estado enfocada en la crianza de su hijo mayor Manuel, y ahora viendo crecer a su hijo menor Emiliano. "No está en mis planes volver de lleno a los escenarios. Solo hago lo que me mueve el corazón", dijo.

Después de tanto tiempo alejada de las revistas y el mundo artístico, la cantante y actriz de 37 años, enamoró a su público como solo ella lo logra, luciendo un exquisito jumpsuit rojo off shoulder, sencillo y elegante, demostrando que para brillar no hace falta ropa ostentosa.

En la sesión de fotos, lució su fabuloso cabello largo rubio con luces doradas, y en cuanto al maquillaje, lo mantuvo sencillo con labios nude y destacando su mirada con un estilo ahumado.

Anahí, quien desde pequeña ha estado en el mundo de la música y de las telenovelas, ahora que es mamá ha dejado bien claro en las entrevistas que su prioridad en este momento es su vida familiar, etapa que está disfrutando al máximo.

Te recomendamos en video