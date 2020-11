Chris Hemsworth está listo para interpretar a Hulk Hogan en la película y el legendario luchador libre lo reconoce

Chris Hemsworth no quiere defraudar a su millones de fans que esperan con ansias verlo interpretar a la leyenda de la lucha americana, Hulk Hogan y por ello se ha sometido a una exigente preparación de la que ya muestra resultados positivos.

A través de su cuenta Instagram, el guapísimo actor de origen australiano ha mostrado el avance de su entrenamiento físico, a través de publicaciones en las que se le puede ver realizando los ejercicios que le permitirán ganar una musculatura similar a la de la leyenda de las luchas sobre el ring.

Desde que se conoció que fue el elegido para interpretar a Hulk, Chris inició un arduo y complejo plan de ejercicios de la mano de su entrenador con miras a borrar las críticas de expertos de la lucha que dejaron comentarios negativos sobre el físico del actor para desempeñar tal personaje.

La gran meta actual de Chris Hemsworth es presumir la musculatura que le permitirá lucir como Hulk Hogan para triunfar en el films en el que se contará la vida de este personaje conocido a nivel mundial.

Y es el propio Hulk Hogan, quien ha dado el visto bueno al físico de la estrella de Avengers, al tuitear desde su cuenta de Twitter unas fotografías que dejan ver el cambio del actor, por lo que que se puede presumir que el esfuerzo no ha sido en vano.

La leyenda de la lucha libre, de 67 años bromeó en sus redes sociales al postear cuatro fotografías en las que dejó constancia que está de acuerdo con el físico y los músculos que ha ganado Chris. Una de las imágenes es de sí mismo años atrás, cuando se encontraba a plenitud de su carrera, informó el Daily Mail.

Hogan además de bromear, comparó su cuerpo del pasado con las instantáneas de Hemsworth entrenando, con lo que verificó que todo marcha bien para la personificación que se hará de su vida. Dos fotos son de él en la época de los 80, cuando se encontraba en pleno apogeo su carrera, y dos más son de Chris.

He’s already there! He’s ready BROTHER!!! But is he good looking enough to play me lol,lol,lol. HH pic.twitter.com/q6LLfWUGgL

— Hulk Hogan (@HulkHogan) November 23, 2020