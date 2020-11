Así luce 'Daniela' de “Clase 406” a 18 años de la telenovela

De las muchas telenovelas que para siempre se quedaron en el corazón y memoria de la audiencia sin duda alguna se encuentra Clase 406, una de los melodramas juveniles más emblemáticos en la historia de la televisión mexicana que acaparó el gusto del público durante su estreno en 2002 con las entrañables historias de los estudiantes de esta clase en la escuela pública “Rosario Castellanos”.

A pesar de tratarse de un remake de la exitosa novela colombiana Francisco, el matemático, el teledrama producido por Pedro Damián para Televisa se convirtió en un rotundo éxito dentro y fuera de México durante su transmisiones al marcar a toda una generación de jóvenes mostrando de manera inédita y sin tapujos las duras vivencias que pueden atravesar muchos jóvenes en su adolescencia, como la violencia intrafamiliar, el abuso, crimen o alcoholismo, a través de las historias de cada uno de los personajes.

Y uno de las muchas alumnas que se ganó enteramente el cariño de la audiencia fue ‘Daniela Jiménez Roble’, una estudiante transferida a la clase, quien durante las primeras temporadas es una gran antagonista que pretende imitar a la rebelde ‘Magdalena’, se entromete en la relación de ‘Gaby’ con ‘Fercho’, aunque en casa, lejos de ser una villana, es una víctima del acoso de su tío.

Más adelante en la historia, las vivencias de ‘Dani’ conmueven a la audiencia, en especial luego de que, para solventar sus problemas económicos, comienza a perseguir carrera como modelo con ‘Giovanni Ferrer’ sin saber que es un peligroso narcotraficante que no la dejará escapar de este peligroso mundo tan fácil.

Como recordaremos, por distintas circunstancias de la trama, ‘Daniela’ al final no se gradúa al mismo tiempo que sus compañeros, pero cuando la telenovela, una de las más extensas de la televisora de San Ángel, culminó sus transmisiones el 30 de octubre de 2003 tras más de 300 capítulos divididos en cuatro temporadas, su final tocó el corazón de la audiencia.

Desde entonces, han pasado 18 años en los que Grettel Valdez, la actriz que le dio vida a este personaje, lógicamente ha experimentado muchos cambios en su vida mientras acepta el paso del tiempo con la mayor gracia y elegancia posible. Mira cómo luce esta estrella a casi dos décadas de haber alcanzado la fama con Clase 406.

El cambio de Grettel Valdez a 18 años de estelarizar Clase 406

Aunque Grettel Valdez ya tenía algún tiempo y trayectoria en el mundo de la actuación cuando llegó a su vida la oportunidad de participar en Clase 406, fue con este melodrama que alcanzó el reconocimiento internacional. De hecho, tras destacar con su impecable interpretación de la inolvidable ‘Dani’, con apenas 26 años de edad, las puertas del medio se le abrieron de par en par, por lo que siguió construyendo una carrera profesional imparable y hoy por hoy permanece activa como toda una gran luminaria.

Inmediatamente tras su actuación en la historia protagonizada por Sherlyn, Aarón Díaz, Irán Castillo y compañía, la intérprete hoy conocida por ser una gran antagonista de telenovelas siguió actuando con roles juveniles en numeroso melodramas como Ángel Rebelde (2004), la cual protagonizó; Rebelde (2004-2006), Heridas de amor (2006) y Lola, érase una vez (2007-2008).

Posteriormente, continuó brillando en la pantalla chica con actuaciones en melodramas de Televisa dirigidos a adultos como Fuego en la sangre (2008), Camaleones (2009-2010), Cuando me enamoro (2010-2011), Lo que la vida me robó (2013-2014), Lo imperdonable (2015), Las amazonas (2016) y Tenías que ser tú (2018). Sus apariciones más recientes han sido en Médicos, línea de vida (2019-2020), novela donde encarnó a ‘Ana Caballero’ y Los pecados de Bárbara (2020), una historia donde personificó a ‘Gloria’.

Y su carrera sigue viento en popa, pues la egresada de Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), que además ha participado en programas, producciones cinematográficas y teatrales, ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto: Buscando a Frida, una producción que marca su debut en Telemundo donde compartirá créditos con estrellas como Eduardo Santamarina, Ximena Herrera y Arap Bethke.

Por otro lado, en cuanto a su vida personal, Grettel se casó en 2004 con su compañero de elenco en Ángel Rebelde y Rebelde Patricio Borghetti, con quien procreó a su primogénito Santino, quien llegó al mundo en 2008; sin embargo, tras seis años de amores y un hijo en común, la pareja tomó la difícil decisión de divorciarse. Hoy en día, mantiene una buena relación con su exmarido y su actual pareja, Odalys Ramírez.

“(…) Lo que más me ha dolido en la vida es la muerte de mi abuela y mi divorcio, sin duda. Claro que es fuerte, claro que lo sufrí. Yo tenía un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir. Pero yo elegí, ‘yo quiero que mi hijo sea feliz, y yo no le puedo cargar mis frustraciones, mi dolor, mi odio, mi resentimiento, mi ira a mi hijo, de alguien que es su papá y que es el único que va a tener en la vida”, develó a Alejandra Espinoza sobre su separación en el programa El Break de las 7.

Por fortuna para la actriz de ahora 44 años, después de su dolorosa separación y varias desilusiones amorosas, la vida la sorprendió al presentarle a su alma gemela: el empresario suizo Leo Clerc, con quien se comprometió en 2018 tras mantener un apasionado noviazgo de nueve meses que llevó en secreto.

Finalmente, Valdez caminó al altar con Clerc en una íntima ceremonia celebrada en Acapulco cinco meses después de anunciar su compromiso. En la actualidad, la pareja conforman una hermosa y unida familia con el pequeño gran amor de Grettel, su hijo, quien desde el principio hizo una buena conexión con su padrastro.

Ahora, mientras la actriz sigue destacando en las pantallas y sobrellevando los azares de la vida, el público puede volver a verla brillar con su actuación de ‘Daniela’ en Clase 406, teledrama que se está retransmitiendo por Tlnovelas de lunes a viernes a las 3:40 de la tarde, y confirmar que Valdez no ha envejecido ni un día durante los últimos 18 años.

