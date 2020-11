Eduardo Yáñez confesó que sufrió depresión durante el confinamiento por la pandemia

Para nadie es un secreto que la crisis sanitaria desatada por el brote de coronavirus y las medidas adoptadas para frenar el avance de la pandemia ha impactado fuertemente la salud mental de millones de personas en el mundo entero, entre ellos, el actor Eduardo Yáñez quien recientemente confesó que sufrió de una severa depresión debido a la cuarentena.

Eduardo Yáñez habla sobre la depresión que vivió durante la cuarentena

Durante una reciente entrevista al programa Hoy, el protagonista de exitosos melodramas como Amores verdaderos y Destilando amor abrió su corazón y habló con total sinceridad sobre el cuadro depresivo que sufrió durante los meses de encierro y cómo fue que logró superarlo.

“Cuando me dijeron: ‘tienes cortisona, por eso estás hinchado’, la dejé porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando y, al dejarla, pues dejé también a mi cuerpo cero de cortisona y este la necesita, (entonces) caí en depresión. Esa cuarentena fue muy especial”, admitió entre risas en un encuentro con una reportera del matutino desde el aeropuerto de la Ciudad de México.

En la conversación, el histrión de 60 años confesó que ya ha sufrido de depresión en el pasado y, tristemente, incluso ha pensado en terminar con su vida en varias oportunidades. “No es la primera vez que pasó por una depresión así. Ya en otras ocasiones me ha sucedido. ¿Sabes? Quieres que pare, quieres que eso pare… No es una depresión de tristeza, no es así. La gente tiene que entender que es una depresión hormonal, neurológica”.

Sin embargo, Yáñez señaló que ha encontrado en sus sueños y en sus pasiones un motivo para vivir y luchar cada día por mantener una óptima salud mental. “Mi madre ya no está, no tengo familia que me venga a llorar, la verdad, así que es lo que menos me importa pero mi trabajo, mi carrera, mi ilusión, mi pasión… Yo tengo muchos sueños todavía y no puedo ser cobarde y quitarme la vida, entonces más bien prefiero pelear, aunque duela, que acabar con eso”.

A comienzos de este año, Eduardo Yáñez fue objeto de duras críticas y señalamientos por su aspecto físico en redes sociales luego de aparecer en el programa Hoy con un notorio aumento de peso. Ante esta situación, el actor no se quedó callado y confesó al diario Reforma que sus “kilos de más” se debían a un tratamiento médico que estaba ingiriendo.

El actor de Sin miedo a la verdad contó al medio, el pasado mes de marzo, que estuvo tomando un medicamento que, sin saberlo, traía cortisona, una hormona que estimula el aumento de peso, de ahí el que luciera “hinchado” cuando asistió al matutino de Televisa.

“Estaba pasando por un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automediqué (…). Yo no sabía que eso tenía cortisona y me hinché un poco, cuando me di cuenta, lo dejé de tomar", afirmó, según recogió Univisión.

Aunque se llegó a pensar que su aspecto podría deberse a una crisis depresiva tras la muerte de su madre el pasado mes de febrero, el actor indicó que se trataba de los problemas en la espalda que viene sufriendo por la edad y el desgaste que le han producido su trabajo y el deporte que ha realizado durante su vida.

"Es un problema de años, ya es la vejez. Fue de todo un poco porque como actor he hecho la mayoría de mis 'stunts' (escenas de acción) y todo cuenta para que te vayas enchuecando", aseveró.

