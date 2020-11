Experto en ajedrez asegura que hay errores en la trama de Gambito de Dama

Si hay algo que no puede negarse es que un experto en ajedrez deje pasar por alto detalles que sucedieron en Gambito de Dama jugada y demás movimientos han hecho que personas como Dylan Loeb McClain revelaran ciertos errores que no son acordes a la realidad. Es por ello, que aquí te indicamos cuáles fueron esos desaciertos, que esta historia exitosa de Netflix, tiene y que fueron explicados desde un punto de vista técnico para los fans y amantes de esta disciplina.

Gambito de Dama jugada y demás errores que esta producción de Netflix posee

Esta minucioso análisis los realizó Dylan Loeb McClain al diario The New York Times, en él hacía énfasis en que la historia basada en el best-seller de Walter Davis fue muy bien manejada por Netflix, pero sin embargo, hubo detalles que un experto no puede pasar por alto y aquí los presentamos:

Rapidez en cada jugada: Si bien cada partida de ajedrez se realiza de forma pausada, con largas jornadas de concentración y sin límite de hora, en Gambito de Dama cada movimiento o turno para cada jugada se realizaba de forma muy rápida, casi sin pensar. El especialista argumentó que Beth y sus adversarios hacían las jugadas en cuestión de minutos, mientras que en la realidad los oponentes tienen dos horas para hacer aproximadamente 40 movimientos.

Ante esto la producción argumentó que los tiempos ante cada toma deben ser muy rápidos, exactos y con constante movimiento, es por eso que no se pueden usar los tiempos reales, ya que la audiencia se aburriría.

Conversaciones entre los jugadores: A criterio del experto es normal que se sostengas cortas expresiones ante cada jugada, pero no así parlamentos como los planteados en esta historia, sobre todo cuando la protagonista le plantea conversación a uno de los concursantes mexicanos que iban invictos en las competencias.

Los realizadores aseguraron que estas charlas se hacen en base al atractivo de los diálogos y al complemento que se le debe añadir a cada escena en la que no pueden existir tantos silencios.

