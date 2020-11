La FIL enfrenta su prueba de fuego en el mundo virtual

La Feria del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento editorial en castellano más importante del mundo, y la segunda más grande tras la de Francfort.

Este año de pandemia, la feria ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación junto al Hay Festival, pero también se decidió hacer una edición digital por la alerta sanitaria que persiste en el mundo.

Marisol Schulz, directora de la FIL, está lista para emprender un nuevo reto, sobre todo una renovada experiencia, tanto para los autores, casas editoriales como para el público.

#ReciclamaníaEvoluciona, ¡nunca fue tan fácil reciclar! Descubre de qué modo podemos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente

¿Qué expectativas se generan ante este nuevo reto?

—Estamos superando, pero todavía la prueba está ahí, porque apenas va a comenzar la feria. Lo que tiene que ver con el programa de trabajo y de la tecnología de la plataforma, se logró.

La feria nos representa muchos retos cada año, porque implica una serie de complicaciones, de tratar con distintos actores, entidades y se vuelve un mundo de contactos con los que tenemos que interactuar, pero de alguna manera es un camino muy andado.

Lo que estamos viviendo como humanidad y equipo es completamente nuevo, con lo que no contábamos y nos forzó a hacerlo a través de una plataforma virtual.

Salman Rushdie, Guillermo Arriaga y homenaje a Quino en FIL Guadalajara

¿Podría adaptarse un formato híbrido para las próximas ediciones?

— ¡No! Se había hecho alguna que otra actividad de manera virtual, pero el sentido de una feria de libro es justamente el encuentro, el poder moverse por los pasillos, encontrarse libros, autores y colegas; al final, el sentido de una feria es el encuentro presencial, lo virtual es el último recurso al que tuvimos que acudir, como en otras ferias mundiales.

¿La lectura tiene una buena salud este año?

— La lectura goza de excelente salud en todos sus formatos, impresos o electrónicos, que conviven desde hace mucho tiempo. Desde hace tiempo se pronosticaba que el libro impreso iba a fenecer, lo que evidentemente no ha ocurrido.

La situación que se vive en estos momentos de confinamiento y aislamiento en muchos países ha vuelto los ojos nuevamente a la lectura.

¿Pareciera una edición normal por el alto número de actividades que tiene?

— La idea y la intención, fue reflejar la esencia de una feria como normalmente había ocurrido hasta 2019, con cada uno de los aspectos como la feria para niños, jóvenes, el debate, la feria académica, un festival literario y las presentaciones de libros. Todos estos rubros van a tener una representación en este programa.

Por ejemplo, en una edición normal hacemos 25 actividades simultáneas por hora, en un mundo virtual es imposible tener ese número en una plataforma digital.

La feria es lo que es, la gente que se asome a lo virtual se dará cuenta de lo que es la feria en cuanto contenido.

¿El tema de la pandemia será un punto central?

— Tenemos una mesa de políticas culturales y se analizará la pandemia. La feria ha tocado siempre los temas de actualidad, siempre vamos a la vanguardia. Hay que recordar, que la feria fue la primera -a nivel internacional- que habló de temas como #MeToo.

Durante la reflexión de la pandemia no ponemos nosotros la primera piedra, porque llevamos ocho meses reflexionando sobre el tema; sin embargo, grandes analistas de distintas disciplinas hablarán sobre el tema.

La ópera Madama Butterfly abrirá el menú musical de la FIL La ópera es una producción jalisciense que marca un precedente en el país, se transmite de manera gratuita el 28 de noviembre.

Tras los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la FIL, ¿hay algún diálogo con el gobierno federal?

— No hasta donde yo sé, obviamente lo único fue hacer un comunicado oficial de lo que realmente somos y con todo el respeto a la investidura presidencial, hay temas con los que podemos estar o no de acuerdo, y lo que no estamos de acuerdo es en esas interpretaciones de lo que es la feria.

En sus palabras

“La edición virtual de la FIL será una buena oportunidad para los que no la conocen o nunca la han visitado”, finalizó Marisol Schulz, directora de la FIL.

¿Cuándo y dónde ver la FIL?

Del 28 de noviembre al 6 de diciembre por las plataformas de FIL www.fil.com.mx

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: