Hija de Raúl Araiza, Camila, cumple 24 años y enamora en jeans rotos, botas y un cárdigan

Raúl Araiza ha demostrado que tiene una gran relación con sus dos hijas Camila y Roberta, siendo un padre ejemplar que siempre ha estado presente en todo momento durante el crecimiento y el desarrollo de sus pequeñas, que ya son todas unas adultas.

Precisamente, su hija mayor Camila acaba de cumplir 24 años de edad, y el conductor del programa Hoy le dedicó un amoroso mensaje en Instagram que acompañó con un álbum de fotos junto a su retoño.

"Hace 24 años fue el primer regalo de vida que Dios me dio, el segundo tu hermana… Me has hecho sentir orgullo, retos, enojos, alegrías, frustraciones, pero sobre todo un amor incomprensible…. Feliz cumple hija mía, sigue viviendo tu camino que yo siempre estaré atrás de ti!! TE AMO, PAPA!", escribió el querido 'Negro' Araiza, enterneciendo a sus seguidores.

Su hija Camila no tardó en responderle, expresando todo su amor y admiración hacia su papá: "Te amo infinito, aquí y para siempre, gracias por darme el regalo más grande, mi vida y poder vivirla. Agradecida contigo con todo lo que soy. I love you beyond words. Gracias papá", expresó la joven.

A pesar de su corta edad, Camila Araiza es toda una influencer en Instagram con más de 92 mil seguidores en esta red social. Allí da una muestras de sus pasiones: los viajes, la fotografía, el modelaje y el yoga.

Y hace poco enamoró con un look de otoño fabuloso: desde un café, posó luciendo un jean roto conun cárdigan beige y botas de cuero gris, demostrando que no se necesita ropa ostentosa para lucir hermosa en un encuentro casual.

La hija de Raúl Araiza, al practicar yoga, valora muchísimo la comodidad, por lo que los conjuntos deportivos nunca pueden faltar en su armario. Y hace un par de semanas, mostró el outfit perfecto para una sesión de ejercicio en casa, mostrando así su sencillez.

