¡Sorprendente! The Mandalorian cuenta con un sofisticado sistema de grabación similar al de los videojuegos (Video)

Las pantalla verdes quedaron atrás, ahora para el equipo de realizadores de The Mandalorian 2×5 no hay nada mejor que la alta tecnología que le brindan las pantallas led y las herramientas más novedosas de grabación que suelen utilizarse para la realización de videojuegos. Con esta revelación, solo quedan esperar las escenas mas innovadoras, audaces e indescriptibles que se podrán ver a través de Disney Plus.

Portaltic.-Google ya permite interactuar en casa con los personajes de The Mandalorian en Realidad Aumentada Google ha lanzado una nueva experiencia de Realidad Aumentada con la que los usuarios de móviles Android con 5G pueden colocar en sus casas a los personajes de la primera temporada de la serie The Mandalorian, de Disney+.

The Mandalorian 2×5 cuenta con este sofisticado sistema de grabación

La trama, impecables argumentos y las interpretaciones más profesionales de cada uno de sus actores engalanan a esta historia que ahora toma más calidad y modernidad al contar con el más novedoso sistema de grabación llamado Stagecraft.

Éste consiste en unir escenarios reales que deben estar bien coordinados con paneles led que posee una resolución de 4 K en el que se deben proyectar imágenes previamente grabadas que sirvan de complemento para la toma principal.

Y una vez que se desee grabar las escenas principales estos paneles deben estar proyectando imágenes mientras los ejes X, Y y Z se van sincronizando ante la cámara fija en la que quedará la visual con todos sus efectos, ya que cada vez que ésta gire o se mueva creará una reacción automática de movimiento como si todos ellos se hicieran de forma real.

Aquí la explicación visual de este sistema:

