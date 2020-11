Carmen Campuzano podría reconstruir su nariz

Tras varios intentos por recuperar su aspecto físico, la modelo Carmen Campuzano por fin podría reconstruir su nariz. Así lo dio a conocer el cirujano plástico Terry Dubrow, del show televisivo Botched.

“Ella tiene una situación muy única, que probablemente podríamos curar, pero necesitaríamos más tiempo, a veces si tienes una complicación muy mala, tú necesitas más tiempo para sanar y tener tu suministro de sangre de vuelta, antes de someterte a algo complicado y de gran riesgo como lo es una reconstrucción”, comentó el doctor.

La también Dj acudió al show televisivo en 2019 para evaluar si los doctores podrían ayudarla a mejorar la condición de su nariz, sin embargo, en aquella ocasión la modelo no estaba lista para someterse a una operación delicada.

“Tu como doctor quieres saber que el paciente está muy bien psicológicamente y ella lo estaba, ella era increíble, pero también debes estar seguro que físicamente está lista para sufrir otra operación y ella no estaba lista aún”, explicó ahora el experto.

Y aunque durante su visita a su consultorio no se pudo hacer nada, esperan poder ayudarla en un próximo encuentro si ella lo desea.

“Espero que podamos ayudar, ojalá en el futuro, ella es una persona maravillosa y es una increíble celebridad y tiene un increíble espíritu, sólo que desafortunadamente tiene severas complicaciones que dificulta la operación”, señaló.

Lo toma con humor

La modelo y ahora conferencista Carmen Campuzano toma con humor su aspecto e, incluso, se suma a la petición de no bajar la guardia ante el Covid-19.

A través de su cuenta en Twitter, la mexicana que apareció al menos tres veces en a portada de la revista Vogue, pidió a sus seguidores mantener las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus, no obstante, lo que más sorprendió a sus fans fue la singular forma en la que lo escribió:"Perdí mi nariz, mientras no pierda el olfato, todo bien. No bajemos la guardia ante el #COVID19", escribió la también Dj en el microbloggin.

Perdí la nariz, mientras no pierda el olfato, todo bien 👍🏼😊 No bajemos la guardia ante el #COVID19 — Carmen Campuzano F. (@la_campu) November 21, 2020

