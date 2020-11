Deadpool se integra por primera vez a película de Marvel

Disney dio luz verde a Deadpool con Ryan Reynolds dentro del Universo Marvel y podría ser antes de lo esperado, si los rumores sobre su cameo en Doctor Strange son ciertos.

Te puede interesar

Reportero cubre con un condón su micrófono para protegerlo del coronavirus El periodista fue exhibido en redes sociales por el cantante Samo

De acuerdo con el sitio We got this covered, Deadpool aparecerá en Doctor Strange and The Multiverse of Madness, posiblemente desde una de las realidades alternativas que se explorarán en la cinta de Sam Raimi.

El medio apunta que su participación en el filme será un cameo, y supondrá una divertida lucha entre Deadpool y el Hechicero Supremo. Tal y como explican, Strange se cruzará con Wade Wilson en uno de sus paseos por el multiverso, y el irreverente mercenario intentará atravesarle con sus katanas.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

Sin embargo, tras su primer choque, ambos formarán una alianza cuando los esbirros del villano Nightmare entren en escena. Juntos, les derrotarán de una forma rápida y posiblemente muy violenta, antes de que Doctor Strange vuelva a desaparecer en dirección a otra realidad alternativa.

Desde luego, suena muy en la línea de lo que Deadpool haría en una situación similar. Y dado que se han ofrecido tantos detalles, parece un rumor bastante sólido. Pero habrá que esperar hasta el 25 de marzo de 2022, fecha de estreno prevista para Doctor Strange and The Multiverse of Madness, para averiguar si es cierto.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Imprimir

TE RECOMENDAMOS VER