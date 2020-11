Estos son los estrenos que estarán disponibles en Disney Plus para diciembre

Diversión para todos los gustos. Así serán los estrenos Disney Plus diciembre 2020 que podrás disfrutar en la comodidad de tu hogar, ya que esta plataforma streaming ofrecerá el próximo mes un catálogo repleto de historias que no puedes dejar de ver, porque poseen la fórmula mágica de entretenimiento familiar en el que no falta la acción, aventuras y los personajes más emblemáticos de esta industria animada.

Por eso, aquí te presentamos los títulos de las producciones que estarán disponibles y que te hará pasar un buen rato en compañía de tus seres queridos. Así que prepara las palomitas de maíz y tu butaca favorita para ver cada una de ellas.

Estrenos Disney Plus diciembre 2020

Una de las historias más esperadas sin duda es la de Mulan que no pudo ser estrenada en el cine, pero que llega de forma exclusiva a Disney Plus para deleite de su fiel fanaticada. A partir del 4 de diciembre estará disponible para que puedas debatir sobre este tan esperado regreso de una de las heroínas más queridas de Disney.

También se estrena:

LEGO Star Wars: Especial de Navidad (4 de diciembre).

Amadrinadas (4 de dieciembre).

Soul (25 de diciembre)

Esta producción de Pixar tampoco tuvo la fortuna de llegar a la gran pantalla, sin embargo, a través de esta plataforma streaming debutará en una fecha muy especial: El día de Navidad. Esta historia invita a la reflexión, ya que se centra en la vida de un profesor de Jazz que tras un fatal accidente no puede cumplir su sueño de ser una estrella en su género.

También se estrenan:

El Maravilloso Mundo de Mickey Mouse

The Mandalorian, segunda temporada.

