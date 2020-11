Sara Maldonado exhibe infidelidad de su pareja y busca a la otra mujer

La actriz Sara Maldonado preocupó a sus fans luego de que acusara públicamente a su pareja sentimental, Juan Sebastián de haberla engañado con una mujer en Tulum, a sólo tres semanas de haber perdido a un bebé. Y no sólo eso, sino que Maldonado también reveló que está en su casa enferma de Covid-19.

Te puede interesar

Bobo Producciones nuevamente en problemas por no pagar a ex empleado Un bailarín de la empresa reveló que no le han pagado desde hace más de un año; pidió al público ejercer presión a través de redes

A través de su cuenta en Instagram, la actriz explicó que la noche de ayer, su pareja tuvo relaciones sexuales con una mujer en Tulum, y que aunque él quiere proteger la identidad de la chica ella necesita saber quién es.

Acusó a la mujer de involucrarse con su pareja sabiendo que tenía novia; “yo encerrada por Covid-19″.

"¡Ayuda! Anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila se c***ó a una p**a en Tulum, obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta v***a sabía que tenía novia y le valió P.D. Yo en casa encerrada por Covid-19. Él dice que se llama Andi, a ver p**a, ¡sal y da la cara!".

Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que podrías pensar, por eso hay que tomar medidas para evitar que tus flamantes compras del Buen Fin se estropeen.

Pero las revelaciones no han quedado ahí, Sara compartió otra situación muy dolorosa que enfrentó hace muy poco al lado de Sebastián: "Y hay más… hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando. ¡Anda p**a! Da la cara o @juan.sebastian.avila, di quién es".

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? Aprende a economizar en el súper sin descuidar las necesidades de tu familia

“Y para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto, y al otro día (Sebastián) se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión". La actriz también comentó cuál fue la excusa que le dio Ávila.

"Porque la justificación es que le ofrecieron un pase de coca y resulta que era ketamina… y pues, ¿a c***r no? Mientras yo encerrada por Covid-19", abundó Sara. La ex de Billy Rovzar pidió comprensión a quienes lean sus publicaciones, porque sabe que no es lo mejor ventilar sus problemas en una red social, estaba desesperada.

"Y dirán que estoy mal haciendo esto, pero estoy mal por lo que @juan.sebastian.avila hizo anoche c***éndose a una chica según él llamada Andi (…) Perdón por descargar mi coraje aquí, pero no se vale que alguien que le diste todo tu amor, llegue a hacerte algo así en un momento tan vulnerable. Gracias por tu odio @juan.sebastian.avila".

Aunque la actriz es muy reservada con su vida privada, se sabe que al menos desde hace un año la actriz salía con Juan Sebastián, e incluso las cámaras de TvyNovelas los captaron de lo más felices en las playas de Tulum, específicamente en Azulik, uno de los hoteles más exclusivos de la zona, propiedad de él, quien es empresario hotelero.

TE RECOMENDAMOS VER