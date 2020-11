Tania Libertad se pronuncia tras su presunta muerte por cáncer de mama

La cantante peruana Tania Libertad desmintió la noticia de su presunta muerte. Con un breve video publicado en su cuenta oficial de Twitter, la intérprete de Gracias a la vida explicó a sus seguidores que se encuentra bien y tranquila en su vivienda.

"Este es un mensaje para mis compatriotas peruanos. El Perú es un país hermoso, lleno de gente buena, honrada, trabajadora y talentosa. Por eso me es difícil entender como en estos momentos tan duros que nos está tocando vivir haya alguien que se ponga a inventar falsas noticias como la muerte de otras personas, en este caso la mía”, señaló la cantante en el clip.

Y siguió: “A mí me mataron ayer y dijeron que había sido de cáncer de mama, hasta dieron el nombre del cementerio donde ya me enterraron. Lamento mucho decirle a esa persona que usó a Andina Noticias (página que compartió la noticia falsa) para difundir esta fake news que estoy viva y estoy muy bien”, añadió.

¡¡Mensaje para la comunidad peruana!!

Los quiero y los abrazo 🥰

Asimismo, para ratificar que se trata de un video actual y no un mensaje grabado anteriormente, la cantante Tania Libertad mostró la impresión de la portada de un diario del viernes 27 de noviembre del presente año.

“Agradezco muchísimo a todos los que se han preocupado por esta noticia falsa, que me han llamado, que me han expresado todo su cariño. Los abrazo y les pido por favor que no hagan caso a las falsas noticias que se dan en las redes. Gracias, los quiero mucho”, finalizó.

