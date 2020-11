The Boys: Te mostramos los rostros reales detrás de estos superhéroes

La serie The Boys temporada 3 es una de las más esperadas por su fiel fanaticada que para este 2021 espera que cada uno de los actores que interpreta a los irreverentes superhérores retomen las grabaciones para que a finales del próximo año puedan verlos de regreso a través de Amazon Prime. Sin embargo, antes de que eso suceda, te mostramos 4 de los rostros reales que están detrás de los personaje más "queridos" y "odiados" de esta trama creada por Eric Kripke.

Algunos de los actores que aquí te presentaremos cuentan con una destacada trayectoria, no fue sino hasta su participación en The Boys que sus carreras se impulsaron y se convirtieron en una de las más brillantes y aplaudidas, así como admiradas. Y es que complacer los gustos de Kripke en materia de actuación, no resulta tan fácil. Es por ello que aquí te mostramos los rostros reales de estos 5 personajes.

Antony Starr: Homelander

El tan odiado líder de "Los Siete" es interpretado por este actor de 45 años que cuenta con 24 años de trayectoria. Es recordado por su participación en la serie Banshee con el papel de Lucas Hood y por su interpretación de Jethro y Van West en Outrageous Fortune.

Erin Moriarty: Starlight

Esta joven actriz posee una corta, pero significativa carrera, pues a sus 26 años es conocida por sus participaciones especiales en One Life to Live y True Detective; y por sus interpretaciones en Red Widow y Jessica Jones de Netflix. Pero, sin duda con este personaje de The Boys es que finalmente enamoró a sus seguidores y a los suscriptores de Amazon Prime.

Jessie T. Usher, Jr: A-Train

Este joven actor inició su carrera con el personaje de Cam Calloway en la serie Survivor's Remorse. Pero con su llegada a The Boys con el personaje de A- Train su carrera tomó otro rumbo del que se siente muy complacido y con el que espera seguir de la mano de Kripke, entre otros proyectos que se presenten en su futuro.

Aya Cash: Stormfront

Sin duda esta actriz llegó para impactar dentro y fuera de The Boys, pues desde sus participaciones en las series "La ley y el orden" y "You're the worst" supo ganarse a la audiencia y a quienes desde su rol como heroína malvada que bien recibió su merecido durante el final de la segunda temporada.

